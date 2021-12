Tiêm chủng tăng cường diện rộng "kéo dài đại dịch"

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 22-12 chỉ trích chương trình tiêm chủng tăng cường diện rộng trong bối cảnh nhiều nước nghèo không có vắc-xin để triển khai tiêm liều đầu tiên cho người dân. Theo đài CNBC, WHO cũng cảnh báo việc tiếp cận vắc-xin không bình đẳng có thể làm xuất hiện nhiều biến thể hơn của virus SARS-CoV-2, khiến dịch bệnh kéo dài. "Các chương trình tiêm chủng tăng cường diện rộng có thể kéo dài đại dịch, thay vì kết thúc nó, bằng cách chuyển nguồn cung sang các quốc gia đã có mức độ bao phủ vắc-xin cao, từ đó tạo cơ hội cho virus lây lan và đột biến nhiều hơn" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định. Cũng theo ông Tedros, phần lớn ca nhập viện và tử vong do Covid-19 hiện là người chưa tiêm chủng chứ không phải những người chưa tiêm liều tăng cường.

Tương tự, một số chuyên gia cũng nhấn mạnh các quốc gia giàu có cần hiểu rằng trừ khi tất cả người dân trên thế giới được tiêm phòng, tình hình sẽ không thay đổi.

"Các quốc gia cần ngưng tích trữ bộ xét nghiệm, thuốc và vắc-xin trong khi các công ty dược phẩm lớn cần dừng độc quyền công nghệ nếu họ thực sự muốn kiểm soát đại dịch này" - bà Shailly Gupta, chuyên gia của Tổ chức Bác sĩ không biên giới, nhận định.

Nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron có liên hệ với tình trạng bất bình đẳng về vắc-xin. Cụ thể, Omicron được cho là xuất hiện từ một bệnh nhân HIV ở Nam Phi, nơi chỉ có 26% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Virus SARS-CoV-2 đột biến đặc biệt tốt ở những người có hệ miễn dịch bị tổn thương, nơi chúng có thể sống trong một thời gian dài và tìm ra cách tồn tại bên trong vật chủ con người.

Xuân Mai