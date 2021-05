B.1.617 - biến chủng đáng lo ngại toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10-5 cho biết biến chủng B.1.617 đang hoành hành ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao hơn bản gốc.

Bà Maria Van Kerkove, người đứng đầu nhóm ứng phó Covid-19 của WHO, phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi xếp biến chủng B.1.617 được phát hiện ở Ấn Độ vào nhóm biến chủng đáng lo ngại (VOC) trên quy mô toàn cầu". WHO trước đó xếp B.1.617 vào nhóm biến chủng đáng chú ý (VOI), có mức độ nguy hiểm thấp hơn so với VOC.

Biến chủng B.1.617 được phát hiện lần đầu ở vùng Vidarbha, bang Maharashtra của Ấn Độ vào tháng 12-2020 và đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì dường như đã gây ra làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ.