Trong đêm 4-2 rạng sáng 5-2 (giờ địa phương), gió lạnh trên núi Washington, bang New Hampshire tạo ra cảm giác nhiệt độ trên da đạt mức kỷ lục là âm 78 độ C - có thể thấp nhất từ trước tới nay ở Mỹ. Nhiệt độ không khí trên đỉnh núi đạt âm 44 độ C, với gió giật gần 160 km/giờ.



Tại bang Massachusetts, gió mạnh đã quật ngã một gốc cây trúng chiếc xe hơi ở Southwick, đè chết một em bé - theo cơ quan chức năng quận Hampden.

Hồ phun nước ở công viên Bryant tại Manhattan, TP New York đóng băng hôm 4-2 Ảnh: REUTERS

Gây ra thời tiết buốt giá này là khối khí lạnh vùng cực xâm nhập từ miền Đông Canada vào Mỹ. Hàng loạt thành phố của Mỹ ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục, như Albany, Rochester (bang New York), Augusta (bang Maine), Worcester (bang Massachusetts)…



Đặc biệt, Reuters cho biết tại Boston, nhiệt độ trong ngày 4-2 (giờ địa phương) rơi xuống âm 23 độ C, phá vỡ kỷ lục được thiết lập hơn một thế kỷ trước. Tại TP Caribou, bang Maine còn xảy ra hiện tượng "động đất nhiệt", tức là chấn động do mặt đất nứt ra đột ngột vì giá lạnh, cùng hiện tượng thân cây nứt toác (có thể do nhựa cây bị đóng băng bên trong thân).

Nhiều thành phố đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân như mở các trung tâm sưởi ấm, bảo đảm người vô gia cư có chỗ trú ngụ… Nhiệt độ buốt giá này dự báo sớm tan và thời tiết sẽ ấm lên đáng kể trong ngày 5-2 (giờ địa phương), như ở Boston có thể đạt 8,3 độ C.

Trong khi đó, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong bối cảnh hơn 250 đám cháy đang hoành hành ở Chile. Trong số người tử vong có 2 lính cứu hỏa, ngoài ra gần 600 người bị thương. Đài ABC News dẫn lời giới chức trách Chile cho biết khoảng 80 đám cháy đã vượt tầm kiểm soát và ít nhất 45.000 ha rừng bị phá hủy.

Chile đang xảy ra nắng nóng và hạn hán kéo dài. Dự báo đợt nắng nóng hiện tại duy trì đến ít nhất là ngày 8-2, với mức nhiệt tối thiểu là gần 38 độ C.