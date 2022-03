Chuyến bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern hôm 21-3 gặp nạn rơi xuống vùng nông thôn gần thị trấn Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây - Trung Quốc.



Tai nạn xảy ra khi máy bay đang trên đường từ TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam đến TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Máy bay khởi hành lúc 13 giờ 11 phút (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh lúc 15 giờ 5 phút (giờ địa phương) cùng ngày.

Khi gặp nạn chiếc Boeing 737 chở theo 132 người gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho hay có 133 hành khách trên máy bay.

Sau khi thông tin về vụ tai nạn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có 2 người chia sẻ rằng vì những lý do khác nhau mà họ may mắn họ không lên chuyến bay xấu số.

Theo Jiu Pai News, anh Huang (24 tuổi) dự định lên chuyến bay MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu nhưng sau cùng không có mặt trên chuyến bay định mệnh này vì chuyến ban đầu bị hủy.

Câu chuyện được chính nam thanh niên sống ở thành phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Anh Huang cho biết mình định đáp chuyến bay từ Đằng Xung đến Côn Minh (cũng thuộc tỉnh Vân Nam) sau đó bay nối chuyến đến Quảng Châu, nơi anh làm việc, trên chuyến bay MU5735.

Anh Huang kể về câu chuyện hủy chuyến bay định mệnh mang số hiệu MU5735. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chuyến bay từ Đằng Xung của Huang bị hủy. "Do chuyến đầu bị hủy nên tôi buộc phải hủy vé chặng sau và không lên chuyến bay MU5735" - anh Huang chia sẻ trong video đăng trên mạng xã hội và cho biết bản thân cầu cho những người đã lên chuyến bay đó có thể bình an trở về.

Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay vỡ thành nhiều mảnh do tốc độ va chạm quá cao. Công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra tại hiện trường nhưng theo CCTV, 132 người trên khoang không ai sống sót.

Một người khác cũng chia sẻ rằng đã dự định đáp chuyến bay MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu. Tuy nhiên, người này đã buộc phải hoãn chuyến bay vì chưa kịp làm xét nghiệm Covid-19 theo qui định.

"Tôi bàng hoàng sau khi nghe tin chuyến bay mình dự định đi gặp tai nạn thảm khốc" - trang Jiu Pai News dẫn lời hành khách này cho biết - "Đã có nhiều người thân và bạn bè gọi cho tôi để hỏi thăm sau khi thông tin về vụ tai nạn được công bố rộng rãi".