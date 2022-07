Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm 4-7, ông Zelensky cho biết: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các đại diện của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về an ninh cho nguồn ngũ cốc khi rời khỏi các cảng".

Tổng thống Zelensky nói thêm: "Đây là một điều rất quan trọng khi có bên nào đó đảm bảo an ninh cho tàu của các nước - ngoài Nga, vốn chúng tôi không tin tưởng. Do đó, chúng tôi cần an ninh cho những con tàu sẽ đến đây để chở thực phẩm".

Theo ông Zelensky, Ukraine đang làm việc "trực tiếp" với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng tổ chức này "đóng vai trò lãnh đạo chứ không phải bên điều phối".

Hãng Reuters cho biết thời gian qua xuất hiện một số thông tin gợi ý rằng các cuộc đàm phán như trên sẽ sớm diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Ảnh: Reuters

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Kiev cáo buộc Nga ngăn chặn các tàu của nước này di chuyển ra khỏi các cảng. Tổng thống Zelensky cho biết hiện tại 22 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt và nước này dự kiến ​​thu hoạch thêm khoảng 60 triệu tấn vào mùa thu.



Nga phủ nhận việc ngăn chặn tàu chở ngũ cốc, nói Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc này đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân là do các hoạt động khai thác tại các cảng của Ukraine.

Ngày 4-7, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã chặn một tàu chở hàng mang cờ Nga ở ngoài khơi bờ biển Đen và đang điều tra cáo buộc của Ukraine rằng tàu này đang chở ngũ cốc bị bất hợp pháp.

Về kế hoạch tái thiết hậu xung đột, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết Ukraine cần 750 tỉ USD và những người giàu có ở Nga nên giúp thanh toán khoản tiền này.

Tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 4-7, ông Shmygal nhấn mạnh chính phủ Ukraine tin rằng số tài sản bị tịch thu từ các nhà tài phiệt Nga sẽ là nguồn tài chính chủ yếu cho kế hoạch tái thiết Ukraine. Ước tính tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 300-500 tỉ USD.

Tòa nhà bị phá hủy ở Lysychansk, vùng Luhansk, Ukraine, ngày 17-6. Ảnh: Reuters

Theo ông Shmygal, những thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng của nước này do xung đột hiện ước tính đã lên tới hơn 100 tỉ USD, ngoài hơn 1.200 cơ sở giáo dục, 200 bệnh viện và hàng ngàn km đường ống dẫn khí đốt, các mạng lưới điện - nước, đường bộ và đường sắt đã bị phá hủy hoặc hư hại.



Ý kiến của ông Shmygal nhận được sự đồng tình từ Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss, cho rằng Nga cần phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết sẽ thiết lập một nền tảng trung tâm để điều phối các nỗ lực tái thiết, giúp củng cố vị thế của Ukraine.