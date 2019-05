Thủ tướng Úc bị ném trứng

07/05/2019 14:30

Theo hãng tin AP, quả trứng được ném từ phía sau Thủ tướng Morrison, trúng vào đầu ông, sau đó bật ra mà không bị vỡ. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng bắt giữ người phụ nữ và áp giải cô ta ra bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Úc sau đó mô tả kẻ ném trứng là "hèn nhát". Ông cũng không quên ca ngợi nhân viên an ninh vì đã can thiệp kịp thời, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho một người phụ nữ lớn tuổi tên Margaret Baxter. Bà Baxter bị ngã xuống đất do bị một người quay phim quẹt trúng.

"Thủ tướng Morrison giúp tôi đứng dậy. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của ông ấy. Gần đây, tôi đã phẫu thuật dạ dày nên mối quan tâm chính của tôi là giữ bụng để nó không bị ảnh hưởng" – bà Baxter nói với đài ABC.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) tại hội trường ở thị trấn Albury hôm 7-5. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra tại một sự kiện của Hiệp hội Phụ nữ Quốc gia (CWA), cách thủ đô Canberra khoảng 330 km về phía Đông Nam và không có người nào bị thương.

Bên ngoài hội trường, người phụ nữ bị cáo buộc ném trứng vào đầu Thủ tướng Morrison cho biết cô ta không có ý định đánh gục bất kỳ ai. "Đó là điều vô hại nhất mà bạn có thể làm" - người phụ nữ nói. Cảnh sát cho hay người phụ nữ đã bị tạm giam.

Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten đã lên án hành động ném trứng của người phụ nữ: "Tại Úc, chúng tôi có các cuộc bầu cử không bạo lực. Mọi người được phép phản đối một cách hòa bình nhưng bất cứ điều gì liên quan tới bạo lực là không thể chấp nhận".

Thủ tướng Morrison đang vận động trong chiến dịch tranh cử do Đảng Tự do bảo thủ của ông tổ chức. Đảng này lo ngại một ứng cử viên độc lập có thể giành được ghế trong cuộc bầu cử vào ngày 18-5.

Nhà lãnh đạo Úc không phải là chính trị gia đầu tiên bị người biểu tình ném trứng trong năm nay.

Vào tháng 3, Thượng nghị sĩ cực hữu Úc Fraser Anning cũng bị một thiếu niên 17 tuổi ném trứng sau khi đưa ra những bình luận chỉ trích nặng nề về vụ xả súng ở Christchurch - New Zealand.

Phạm Nghĩa (Theo AP, BBC)