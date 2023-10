Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và GCC đã ghi nhận và thông qua các văn kiện quan trọng của hội nghị, trong đó ghi nhận khung hợp tác giữa ASEAN và GCC trong giai đoạn 2024 - 2028. Lãnh đạo các nước ASEAN và GCC nhất trí cần duy trì trao đổi thường xuyên, trong đó dự kiến sẽ định kỳ tổ chức gặp gỡ cấp cao ASEAN-GCC 2 năm/lần, củng cố và hoàn thiện các cơ chế hợp tác, đồng thời đẩy mạnh hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, nhằm khai thác hiệu quả dư địa và tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai bên...

Các nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn đến dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính. Để làm điều đó, cần tạo điều kiện cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp các nước GCC mở rộng hơn nữa đầu tư kinh doanh tại ASEAN, hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ của các nước ASEAN xuất hiện nhiều hơn tại vùng Vịnh. Bên cạnh đó, cần ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng...



Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần thúc đẩy 3 kết nối gồm: Kết nối con người, văn hóa, lao động; kết nối thương mại, đầu tư, du lịch; kết nối hạ tầng, thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần nhanh chóng thể chế hóa hợp tác ASEAN-GCC bằng các cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất, hiệu quả trên từng lĩnh vực cụ thể…