Trước đó, vào ngày 10-8, họ bị bắt giữ theo Luật Về bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông của Trung Quốc.

Theo ABC, ngay khi rời đồn cảnh sát Mong Kok (Hồng Kông), ông Lai được đám đông hô to: "Ủng hộ Apple Daily", tờ báo thuộc sở hữu của ông. Dù vậy, ông trùm truyền thông này không nói gì với phóng viên và lên xe rời đi.

Trước đó, những độc giả của Apple Daily đã xếp hàng mua báo vào sáng sớm 11-8, một ngày sau khi cảnh sát tiến vào văn phòng và bắt giữ ông Lai – một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất của Hồng Kông.

Tỉ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai rời đồn cảnh sát sau khi được tại ngoại. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát biểu bên ngoài đồn cảnh sát Tai Po (Hồng Kông), nhà hoạt động dân chủ Châu Đình mô tả vụ bắt giữ mình là một động thái mang động cơ chính trị.

"Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người để mắt đến tình hình Hồng Kông" – cô Châu nói.

Theo South China Morning Post (SCMP), khoản tiền mà ông Lai và cô Châu phải đóng để được tại ngoại lần lượt là 300.000 HKD (38.708 USD) và 200.000 HKD (25.803 USD).

Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Châu Đình. Ảnh: EPA

Luật an ninh Hồng Kông cho phép phạt tù tối đa án chung thân đối với những cá nhân có hành vi bị Bắc Kinh xem là lật đổ, ly khai, khủng bố hoặc cấu kết với các thế lực nước ngoài để đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi phe chỉ trích cho rằng luật này hủy hoại quyền tự do, phe ủng hộ khẳng định nó sẽ mang lại sự ổn định cho đặc khu.

Hồng Kông đã trở thành một trong những vấn đề khiến căng thẳng Washington-Bắc Kinh leo thang. Tuần trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt lên 11 quan chức Hồng Kông và Trung Quốc, trong đó có trưởng đặc khu Carrie Lam. Trung Quốc đáp trả bằng việc trừng phạt 11 công dân Mỹ, trong đó có 6 nghị sĩ.