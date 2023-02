Mỹ siết chặt quy tắc về UFO

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đang phát triển các quy tác chặt chẽ hơn để theo dõi, giám sát và có khả năng bắn hạ các vật thể bay không xác định.

Theo AP, Tổng thống đã chỉ đạo cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan lãnh đạo một nhóm liên ngành để xem xét các thủ tục. Ông Biden bày tỏ kỳ vọng các quy tác mới sẽ giúp "phân biệt giữa những vật thể có khả năng gây rủi ro về an toàn và an ninh, cần phải hành động; và những vật thể không gây nguy hiểm".

Trong bốn vật thể mà Mỹ đã phát hiện và bắn hạ gần đây trên địa phận đất nước và nước láng giềng Canada, chỉ có một cái đầu tiên được xác định là khinh khí cầu từ Trung Quốc. Ba cái còn lại rất có thể là những vật thể "lành tính" được phóng đi bởi các công ty tư nhân hoặc tổ chức nghiên cứu.