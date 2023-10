Theo AP và Time of Israel, Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ cho thế giới thấy Mỹ đoàn kết với người dân Do Thái và đưa ra đánh giá rằng vụ nổ chết người tại Bệnh viện Ả Rập al-Ahli ở Gaza "dường như do nhóm khác thực hiện".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hội đàm ngày 18-10 tại Tel Aviv - Israel - Ảnh: AP

"Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza hôm qua. Dựa trên những gì tôi đã thấy, có vẻ việc đó do nhóm khác làm chứ không phải các bạn" - ông Biden nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Biden cũng nói rằng có "rất nhiều người ngoài kia" không chắc chắn điều gì đã gây ra vụ nổ.

Hôm 17-10, bệnh viện Ả Rập al-Ahli ở TP Gaza đã hứng chịu một vụ nổ, sau đó bốc cháy dữ dội, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Các bên đều cáo buộc lẫn nhau là đã gây ra vụ tấn công này.



Tổng thống Joe Biden cho biết ông muốn có mặt tại Israel để người dân nước này và người dân trên thế giới biết vị thế của Mỹ. Ông nhấn mạnh nhiều người bên phía Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas, trong đó có 31 công dân Mỹ; nhiều người khác bị bắt làm con tin.

Tổng thống Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các bạn có những thứ cần thiết để tự vệ".

Ông Biden nhấn mạnh việc các bên cần khuyến khích khả năng cứu người, giúp đỡ những người Palestine vô tội bị mắc kẹt.

Đáp lời Tổng thống Mỹ, ông Netanyahu lên án Hamas và cho biết chuyến thăm của ông Biden là "rất cảm động".

"Nó nói lên chiều sâu cam kết cá nhân của Mỹ với Israel" - thủ tướng Israel nhận xét. Ông cũng ca ngợi các hành động nhằm chứng minh cam kết từ phía Mỹ, ví dụ 2 tàu sân bay đã được cử đến gần khu vực ngay sau khi xung đột nổ ra.

Ông Netanyahu không đề cập tình hình nhân đạo ở Gaza hay vụ nổ bệnh viện Ả Rập al-Ahli. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel cũng không trả lời bất câu hỏi nào của giới truyền thông.