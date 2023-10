Theo Reuters, trước đó, ông Lopez Obrador đã kêu gọi Mỹ dành nhiều kinh phí hơn để giúp phát triển kinh tế vùng Trung Mỹ và Caribe nhằm giảm bớt áp lực di cư.

Những phát biểu trên được Tổng thống Mexico đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 2-10 (giờ địa phương). Ông Lopez Obrador còn chỉ trích Quốc hội Mỹ vì đã không dành ngân sách hỗ trợ cho khu vực, trước khi đề cập cuộc tranh cãi kéo dài hàng tuần vì vấn đề viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador - Ảnh: REUTERS

"Họ đã dành bao nhiêu cho cuộc xung đột tại Ukraine? 30 đến 50 tỉ USD. Đó là điều phi lý nhất bạn có thể làm, và gây thiệt hại" - ông Obrador nói.

Tổng thống Mexico cũng cho rằng Mỹ cần sửa đổi chiến lược và không nên phớt lờ chính quyền Mexico, đồng thời đề xuất đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Đại sứ quán Ukraine tại Mexico từ chối bình luận, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có câu trả lời khi phóng viên Reuters liên hệ.

Trong một diễn biến khác, Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục tranh luận về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine trong khi Lầu Năm Góc cảnh báo tiền viện trợ sắp cạn.

Các nhà lãnh đạo tại Thượng viện Mỹ đã hứa sẽ đưa ra luật trong các tuần tới để đảm bảo sự hỗ trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine. Ngược lại, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn lưỡng lự do nhiều thành viên cứng rắn của đảng này muốn "xét lại" vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Một quan chức Mỹ cho biết tính đến hôm 2-10, Bộ Quốc phòng nước này chỉ còn lại 1,6 tỉ USD để thay thế vũ khí gửi đến Ukraine và 5,4 tỉ USD theo các sáng kiến hỗ trợ Ukraine khác.

Từ đầu cuộc xung đột, Washington đã gửi cho Kiev tổng cộng 113 tỉ USD viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Hồi tháng 7-2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội phê duyệt thêm 24 tỉ USD nữa liên quan đến Ukraine, đồng thời hy vọng khoản tiền này có thể được quốc hội đưa vào dự luật chi tiêu chính thức cho năm tài chính tiếp theo.