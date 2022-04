Theo CNN, 2 tướng cấp cao mà Tổng thống Zelensky đề cập là cựu Cục trưởng Cục An ninh Nội chính của Cơ quan An ninh Ukraine Naumov Andriy Olehovych và cựu lãnh đạo Sở An ninh tại khu vực Kherson Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych. Cả hai nhân vật kể trên đã bị tước quân hàm với cáo buộc phản quốc nhưng không có thêm thông tin chi tiết.



"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra liên quan tới những phần tử phản quốc, phản anh hùng. Tôi không có thời gian để đối phó với tất cả những người này nhưng dần dần họ đều sẽ bị trừng phạt" - Tổng thống Ukraine cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội tối 31-3.

Tổng thống Zelensky cáo buộc: "Họ nằm trong số những sĩ quan cấp cao không biết được đâu là quê hương mình. Họ đã vi phạm lời thề trung thành với nhân dân Ukraine cũng như bảo vệ nhà nước, bảo vệ nền tự do và độc lập của Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một video đăng trên Facebook hôm 31-3. Ảnh: Facebook chính phủ Ukraine.

Quyết định của lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh xung đột Kiev - Moscow bước sang ngày thứ 37 và dù đôi bên đã có nhiều cuộc đàm phán hoà bình nhưng xem ra chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thực tế, cũng trong ngày 31-3, Tổng thống Zelensky cho biết tình hình ở khu vực Donbas và miền Nam Ukraine vẫn vô cùng khó khăn.

"Sẽ còn những trận chiến ở phía trước. Chúng tôi vẫn phải đi trên con đường đầy khó khăn để đạt được mọi thứ như chúng tôi mong muốn" - hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nhấn mạnh - "Tình hình ở Donbas và ở miền Nam Ukraine vẫn còn vô cùng khó khăn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Hà Lan ngày 31-3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hôm 30-3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định: "Tất cả nhiệm vụ chính của Lực lượng Vũ trang Nga ở Kiev và Chernihiv đã hoàn thành. Lực lượng đang được tập hợp lại nhằm tăng cường hành động trong các khu vực ưu tiên và trên hết là hoàn thành giải phóng Donbas".

Ông Igor Konashenkov giải thích Moscow không có ý định tiến công ồ ạt vào những thành phố này mà chỉ muốn tấn công để các lực lượng Ukraine không thể triển khai đến Donbas - trọng tâm chính hiện nay của chiến dịch quân sự.