Báo Ukrayinska Pravda dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tiết lộ cho đến nay, Nga đã sa thải 8 tướng lãnh hàng đầu và phải thay đổi chiến thuật tại Ukraine.



"Những người mới đã được bổ nhiệm. Chúng tôi hiểu rõ những gì xảy ra trong Liên bang Nga. Tôi có thể nói rằng họ đang tuyệt vọng. Người Nga không nghĩ rằng đất nước này (Ukraine) lại đoàn kết như vậy" - ông Danilov nói.

Cũng theo ông Danilov, con đường phía trước "sẽ không dễ dàng" nên Kiev "không đánh giá thấp đối phương".

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy xe tăng Nga bị phục kích ở TP Brovary - Ukraine. Ảnh: Quân đội Ukraine

Chuyên gia an ninh kiêm cựu nhân viên tình báo Anh Philip Ingram nói với báo The Times rằng Tổng thống Vladimir Putin "nổi giận với cơ quan tình báo", bao gồm các chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vì đã tuyên bố "Ukraine yếu và sẽ đầu hàng dễ dàng nếu bị tấn công".

Cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra hơn 2 tuần và quân đội Nga đang hướng tới thủ đô Kiev. Họ vừa tiến hành 3 cuộc không kích ở TP Dnipro. Reuters thống kê lực lượng Nga đã phá hủy 3.213 mục tiêu quân sự của Ukraine kể từ ngày 24-2.



Ngày 11-3, Công ty Maxar Technologies (Mỹ) công bố ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự Nga hướng đến thủ đô Kiev từ phía Bắc đã phân tán đến các vị trí mới, có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Pháp Pascal Ianni nói với kênh France 2 rằng quân đội Nga "đang gặp khó khăn trên bộ". Ảnh: NDTV

Cùng ngày 11-3, người phát ngôn lực lượng vũ trang Pháp Pascal Ianni nói với kênh France 2 rằng quân đội Nga "đang gặp khó khăn trên bộ", đặc biệt là trong lĩnh vực hậu cần và tình báo.

"Có thể một cuộc tấn công vào Kiev sẽ được thực hiện trong vài ngày tới nhưng thực sự kiểm soát Kiev lại là một vấn đề khác và sẽ mất nhiều thời gian" - ông Ianni nhận định.



Trong khi đó, tạp chí Newsweek vừa lập danh sách các chỉ huy Nga thiệt mạng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine kể từ ngày 24-2. Danh sách này bao gồm Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, phó chỉ huy thứ nhất của Quân đoàn số 41; tướng Andrei Sukhovetsky, cũng là phó chỉ huy Quân đoàn số 41; trung tá Dmitry Safronov; trung tá Denis Glebov và đại tá Konstantin Zizevsky.