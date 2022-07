Hầu hết mọi ngày trong năm, những chiếc máy bay tư nhân đắt tiền tỏa khắp thế giới, đưa các "ông trùm" của hàng loạt lĩnh vực đi hội họp. Nhưng ít nhất là trong một tuần của tháng 7 hằng năm, chúng cùng hướng đến đường băng duy nhất rộng khoảng 30 m nằm cạnh những rặng đồi của thung lũng sông Wood thuộc bang Idaho - Mỹ.



Bí mật chồng bí mật

Hội nghị Sun Valley được tổ chức hằng năm, quy tụ những tên tuổi lừng lẫy trong nhiều ngành nghề cùng gia đình của họ. Có tên gọi bình dân là "trại hè của tỉ phú", hội nghị năm nay kéo dài từ ngày 5 đến 10-7 tại thị trấn Sun Valley bé xíu với chỉ khoảng 1.800 cư dân.

Bí ẩn đầu tiên nằm ở đơn vị tổ chức - một ngân hàng đầu tư nhỏ nhưng có ảnh hưởng "không phải dạng vừa" mang tên Allen & Company, thành lập năm 1922. Chính Allen & Company đã đầu tư cho cả Google và Facebook khi 2 đại gia này mới phát hành cổ phiếu, đồng thời là cố vấn tài chính cho Facebook trong thương vụ 19 tỉ USD mua lại ứng dụng nhắn tin WhatsApp vào năm 2014.



Ngân hàng này không hề gây chú ý với công chúng, không có trang web và không phát hành thông cáo báo chí. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Allen & Company cho phép các hãng truyền thông chuyên về tài chính như CNBC, The Wall Street Journal… đến đưa tin về hội nghị thường niên của họ.

Những doanh nhân nổi tiếng tụ hội tại Sun Valley năm nay .Ảnh: REUTERS

Allen & Company thường mời người đứng đầu các doanh nghiệp có giao dịch với họ tham dự "trại hè tỉ phú" và thông thường ai có mặt một lần sẽ quay lại nhiều năm sau đó.



Báo Daily Mail (Anh) đã nhận ra sự có mặt của tỉ phú tài chính hàng đầu Warren Buffett, cựu giám đốc vận hành (COO) Meta - công ty mẹ của Facebook - Sheryl Sandberg, nhà sáng lập kênh truyền hình Fox Barry Diller, ông trùm truyền thông Michael Bloomberg, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates… tại Sun Valley năm nay.



Cùng đến từ Thung lũng Silicon là 2 giám đốc điều hành (CEO) kỳ cựu Parag Agrawal của Twitter và Elon Musk của Tesla. Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD của ông Musk thì tỉ phú lắm chiêu này lại bất ngờ tuyên bố "quay xe" hôm 9-7.



Chỉ vài giờ sau đó, ông đăng đàn ở Sun Valley, trả lời phỏng vấn về đủ chủ đề, từ thống trị sao Hỏa đến tăng tỉ lệ sinh trên trái đất (ông vừa xác nhận có 2 con sinh đôi mới với cấp dưới), song không nói nửa lời về thỏa thuận sụp đổ với Twitter - theo 2 nguồn tin của Reuters.

Một nhân vật khác đang được bàn tán rất nhiều trong giới truyền thông - ông David Zaslav, CEO của tập đoàn truyền thông giải trí Warner Discovery - đến hội nghị hôm 5-7 với những dự đoán về tương lai của lĩnh vực streaming (công nghệ truyền phát trực tiếp). Theo ông, ngành này sẽ tạo ra ít sản phẩm hơn nhưng với chất lượng cao hơn sau cú sụt giảm người đăng ký của dịch vụ phát trực tuyến Netflix.

Những vụ sáp nhập đỉnh cao

Hẳn nhiên, với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt lẫy lừng đa ngành nghề thì không thiếu vấn đề quan trọng được bàn đến ở Sun Valley. Xen lẫn những chuyến đi bộ đường dài, câu cá, đánh golf… là nhiều cuộc hội thảo về chính trị, văn hóa, kinh tế hay biến đổi khí hậu, cải cách nhập cư, chăm sóc sức khỏe…

Nhưng làm nên thương hiệu lẫn mức độ bí mật của "trại hè tỉ phú" chính là những bữa ăn trưa đầy sức nặng, những cú bắt tay bạc tỉ, tạo nên các thỏa thuận cho ra đời từ chương trình TV, tin tức chúng ta xem đến sản phẩm chúng ta mua.



Theo báo The New York Times, chính ở gần lỗ thứ chín trên sân golf Sun Valley, người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia General Electric tỏ ra hứng thú với việc bán lại kênh NBC cho tập đoàn viễn thông Comcast. Cũng tại "trại hè", ông chủ Amazon Jeff Bezos gặp gỡ chủ báo The Washington Post trước khi mua lại tờ báo này và đây là nơi Disney theo đuổi kế hoạch trị giá 19 tỉ USD để mua đài ABC - tất cả có sự tham gia của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett .

Thương vụ bom tấn năm nay có thể gọi tên Netflix là đối tượng bị thu mua tiềm năng. Thời của Netflix độc lập "có thể đã qua" khi cổ phiếu của công ty này lao dốc tới 70% kể từ đầu năm nay, biến nó trở thành một nền tảng tuy vẫn rất giá trị nhưng không còn là "huyền thoại tăng trưởng" nữa, theo trang Yahoo. Có nhiều đồn đoán Apple - với sự có mặt của CEO Tim Cook tại Sun Valley - sẽ mua lại gã khổng lồ streaming này để thêm sức mạnh cho Apple TV+.

Những thỏa thuận "khủng" kiểu này, dù thành hay bại, thì cũng phải nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau công chúng mới hay biết, bất chấp việc cả một đội quân phóng viên đông đảo giương sẵn ống kính tele cố gắng săn tin.



Trang Axios dẫn lời cây bút Shawn McCreesh của tạp chí New York hài hước: "Họ đậu máy bay san sát nhau rồi mất hút trong nhà nghỉ, còn cánh phóng viên phơi nắng cháy da mà chẳng được miếng tin tức hay ho nào".



Phóng viên mảng kinh doanh Jennifer Maas của kênh Variety TV than thở: "Sau khi nghe các đồng nghiệp từng bám trụ ở Sun Valley chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi hàng giờ để lấy cho được dù chỉ là một mẩu tin bé tẹo. Thế mà nhiệm vụ này năm nay lại gần như bất khả thi, bởi họ thắt chặt an ninh và hạn chế phóng viên hơn nữa".