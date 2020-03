Ông Zhang Shuwen, nhà sáng lập công ty sản phẩm sinh học Nanjing Liming, cho biết: "Tôi không nghĩ đến việc xin phê duyệt ở Trung Quốc. Quá trình này mất nhiều thời gian. Khi sản phẩm của chúng tôi được phê duyệt thì dịch có thể đã kết thúc".

Thay vào đó, công ty của ông Zhang trở thành một trong số những nhà xuất khẩu bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc cho phần còn lại của thế giới trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng ngoài Trung Quốc, nơi dịch bệnh đang được kiểm soát khiến nhu cầu nội địa giảm.

Nhiều công ty Trung Quốc cạnh tranh xuất khẩu bộ kit xét nghiệm sang châu Âu. Ảnh: Shutterstock

Hồi tháng 2, ông Zhang đã nộp đơn xin cấp phép bán 4 sản phẩm xét nghiệm tại Liên minh Châu Âu (EU). Công ty ông Zhang nhận được chứng nhận CE (được xem như "hộ chiếu thương mại" để sản phẩm vào thị trường EU) chính thức vào tháng 3 sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường theo quy định của châu Âu.



Giờ đây, công ty ông Zhang nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ Ý, Tây Ban Nha, Áo, Hungary, Pháp, Iran, Ả Rập Saudi, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ dụng cụ xét nghiệm do Trung Quốc sản xuất ngày càng phổ biến trên khắp châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Tính đến hôm 26-3, theo ông Song Haibo, Chủ tịch Hiệp hội Chẩn đoán In vitro (chẩn đoán trong phòng thí nghiệm) tại Trung Quốc, khoảng 102 công ty Trung Quốc đã được cấp phép tiếp cận thị trường châu Âu, so với chỉ một số công ty được cấp phép tại Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này lại không được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cấp phép bán tại thị trường đại lục. Trên thực tế, chỉ có 13 công ty được cấp phép bán bộ dụng cụ xét nghiệm PCR tại Trung Quốc.

Không phải tất cả sản phẩm của những công ty được cấp phép vào thị trường châu Âu đều được bảo đảm. Các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu 550 triệu khẩu trang, 5,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm và 950 triệu máy thở cho Tây Ban Nha với giá 432 triệu euro đầu tháng 3 nhưng xuất hiện nhiều lo ngại về chất lượng của các sản phẩm xét nghiệm.

Trước Tây Ban Nha, CH Czech cho hay gặp phải các vấn đề về bộ kit xét nghiệm do Trung Quốc sản xuất. Cuối tuần qua, chính quyền Philippines cũng cho biết đã hủy một số bộ dụng cụ xét nghiệm nhập khẩu từ Trung Quốc. Thứ trưởng Y tế nước này, bà Maria Rosario Vergeire, cho rằng một số kit thử do BGI Group và Sansure Biotech cung cấp có tỉ lệ chính xác khoảng 40%

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila bác bỏ các cáo buộc này với tuyên bố bộ kit xét nghiệm do Trung Quốc cung cấp cho Philippines đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Một ngày sau đó Bộ Y tế Philippines chính thức xin lỗi Trung Quốc về những bình luận cho rằng hai lô kit thử Covid-19 do Trung Quốc cung cấp không đạt chuẩn.

Tờ Global Times (Trung Quốc) cũng cảnh báo chính phủ các nước chỉ nên mua sản phẩm từ những công ty đã được đại sứ quán Trung Quốc đề xuất.