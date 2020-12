Tuyên bố trên được Giám đốc An ninh quốc gia tại Dự án Tự do Kinh tế Mỹ, ông Lucas Kunce, đưa ra trên báo The Hill.

Theo ông Kunce, những doanh nhân làm chứng trong các phiên điều trần quốc hội về thuế quan gần đây đã tiết lộ rằng Mỹ "không thể sản xuất các sản phẩm thiết yếu, bao gồm một số hệ thống vũ khí, nếu không có vài thành phần hoặc nguồn lực từ Trung Quốc".

"Trung Quốc đã chiếm được toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta bằng chiến lược. Nó khiến chúng ta dễ bị tổn thương, ảnh hưởng tới người lao động Mỹ vì chúng ta đang mất đi những kỹ năng và việc làm được trả lương cao" – ông Kunce nói.

Giám đốc An ninh quốc gia tại Dự án Tự do Kinh tế Mỹ, ông Lucas Kunce. Ảnh: The Hill

Vị giám đốc này cho biết Trung Quốc nhận ra nền kinh tế Mỹ và các cá nhân kiểm soát nó theo đuổi lợi nhuận. Vì vậy, tất cả những gì Bắc Kinh cần làm là tạo ra lợi nhuận cho các cá nhân đó để sở hữu ngành công nghiệp, trí tuệ, cơ sở sản xuất… của Washington.

Tuần trước, Mỹ liệt vào danh sách đen 58/103 công ty Trung Quốc là thực thể nước ngoài có dính dáng về quân sự, sau đó hạn chế xuất khẩu, tái xuất khẩu và hoạt động chuyển giao với các công ty này. Bộ Thương mại Mỹ thông báo ngoài 58 công ty Trung Quốc còn có các công ty Nga bị trừng phạt.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) sẽ sửa đổi Quy định quản lý xuất khẩu (EAR) bằng cách bổ sung danh sách "Người dùng quân sự cuối (MEU)" mới. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross giải thích hành động này giúp thiết lập quy trình mới để chỉ định người dùng quân sự cuối trong danh sách MEU, qua đó hỗ trợ các nhà xuất khẩu sàng lọc khách hàng của mình.

Ông Ross nói thêm Bộ Thương mại Mỹ nhận ra tầm quan trọng của việc tận dụng quan hệ đối tác và các công ty toàn cầu để chống lại nỗ lực chuyển hướng công nghệ của Mỹ cho các chương trình quân sự gây bất ổn của Trung Quốc và Nga.