Trung Quốc đưa ra phát ngôn trên sau khi nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 nhấn mạnh cần phải nghiên cứu thêm để xác định virus bắt nguồn từ đâu.

Nhóm này cho rằng cần phân tích chi tiết hơn về giả thuyết virus bị vô tình rò rỉ từ phòng thí nghiệm. WHO lưu ý rằng trước đây cũng có nhiều tai nạn phòng thí nghiệm gây ra một số vụ bùng phát dịch, nên giả thuyết này không thể bị bỏ qua.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đã không hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra. Ông Triệu nói rằng Bắc Kinh hoan nghênh một cuộc điều tra dựa trên cơ sở khoa học, bác bỏ mọi thao túng chính trị.

Các nhà khoa học làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán. Ảnh: SCMP

Hãng tin AP dẫn lời ông Triệu nói tại một cuộc họp báo hàng ngày hôm 10-6: "Giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm hoàn toàn là một lời nói dối được các lực lượng chống Trung Quốc ngụy tạo vì các mục đích chính trị, không liên quan gì đến khoa học".



Giải thích về việc Trung Quốc trì hoãn hoặc từ chối các cuộc điều tra thêm về nguồn gốc của virus, ông Triệu nói: "Chúng tôi luôn ủng hộ và tham gia vào việc truy vết virus dựa trên cơ sở khoa học nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức thao túng chính trị".

Theo ông Triệu, Trung Quốc đã có những đóng góp không nhỏ trong việc chia sẻ nhiều dữ liệu và kết quả nghiên cứu nhất. Điều đó phản ánh đầy đủ thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm của Trung Quốc, cũng như sự ủng hộ của nước này đối với công việc của WHO và nhóm cố vấn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lời kêu gọi điều tra "các phòng thí nghiệm rất đáng ngờ như Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina" ở Mỹ, nơi Trung Quốc nghi ngờ Mỹ đang phát triển virus corona như một vũ khí sinh học.



Trước đây, Trung Quốc cho rằng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là "vô căn cứ", cáo buộc virus này có thể bắt nguồn từ Mỹ, nơi được biết là nghiên cứu virus corona trên động vật.

Các nhà khoa học cho rằng điều quan trọng là phải xác định nguồn gốc của virus để ngăn chặn những đợt bùng phát tương tự trong tương lai. Ảnh: Reuters

Hãng tin AP cho rằng WHO "quay xe" khi đưa ra báo cáo đảo ngược so với đánh giá ban đầu của cơ quan này về nguồn gốc của đại dịch. Trong báo cáo công bố ngày 9-6, nhóm chuyên gia WHO cho biết "các phần dữ liệu quan trọng" vẫn còn thiếu để lý giải nguồn gốc dịch Covid-19.

Các nhà khoa học tuyên bố sẽ tiếp tục công khai mọi bằng chứng khoa học trong tương lai để cho phép kiểm tra toàn diện tất cả các giải thuyết hợp lý. WHO công bố báo cáo trên sau khi nhiều nhà phê bình cáo buộc WHO đã bác bỏ quá nhanh chóng hoặc đánh giá thấp giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.