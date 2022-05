Ông Albanese sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Úc, qua đó chấm dứt 9 năm cầm quyền của Liên minh Đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền. Quang cảnh tại trụ sở Công Đảng ở TP Sydney "như ngày hội" sau khi đảng này giành chiến thắng từ phe Đối lập lần thứ tư kể từ Thế chiến thứ hai.



Sau khi các cuộc thăm dò kết thúc, ông Morrison được nhìn thấy cởi bỏ bộ đồ của mình và mặc trang phục giản dị khi nói chuyện với các đồng nghiệp tại Kirribilli House, TP Sydney. Trong khi đó, một người làm nghề trang điểm bước vào ngôi nhà của ông Albanese ở Marrickville, phía Tây TP Sydney.

Daily Mail cho biết ông Albanese sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Úc. Ảnh: AP

Những người ủng hộ Công Đảng Úc vui mừng sau chiến thắng của ông Albanese. Ảnh: Reuters

Ông Morrison từng hy vọng sẽ giành được Liên minh Đảng tự do - Quốc gia cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Lạm phát cao và chi phí sinh hoạt tăng là những vấn đề then chốt mà chính phủ Úc cần giải quyết. Trong đó,lạm phát hồi tháng 4-2022 của Úc đạt mức cao nhất 20 năm qua với chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân Úc đi bỏ phiếu vào ngày 21-5 để bầu ra chính phủ và thủ tướng mới theo sau chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần xoay quanh vấn đề lạm phát, biến đổi khí hậu và nỗi lo Trung Quốc có thể thiết lập tiền đồn quân sự cách bờ biển Úc chưa đầy 2.000 km. Theo hãng tin Reuters, gần 6 triệu trong tổng số 17 triệu cử tri đã bỏ phiếu qua bưu điện hoặc đến phòng phiếu sớm.

Thủ tướng đương nhiệm Morrison thuộc Liên minh Đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền đặt mục tiêu tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 3 năm sau khi ngăn chặn thành công sự lây lan của Covid-19 trong năm đầu bùng dịch. Đối thủ hàng đầu của ông Morrison là lãnh đạo Công Đảng Albanese.