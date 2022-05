Phát biểu vào tối 4-5, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã sơ tán thêm 344 người khỏi TP Mariupol trong chiến dịch sơ tán lần hai.

Báo The Guardian trích dẫn tuyên bố của ông Zelensky: "Giai đoạn thứ hai của chiến dịch sơ tán khỏi Mariupol đã hoàn thành hôm nay (ngày 4-5). 344 người được giải thoát, từ thành phố và các vùng ngoại ô. Họ đã khởi hành đến Zaporizhzhia trong ngày. Nhóm của chúng tôi đã sẵn sàng để gặp họ, tương tự cách chúng tôi đã gặp hơn 150 người mà chúng tôi đã cố gắng sơ tán khỏi khu nhà máy Azovstal. Họ đều nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Tất cả sẽ nhận được sự đối xử tận tình nhất từ nhà nước".

Khói bốc lên bao trùm nhà máy Azovstal ở Mariupol. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Reuters, trước đó cùng ngày, Văn phòng của Tổng thống Ukraine thông báo ông Zelensky đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres giúp cứu những người bị mắc kẹt tại nhà máy Azovstal.



Văn phòng của Tổng thống Ukraine dẫn lời ông Zelensky trong tuyên bố mới nhất: "Tính mạng của những người ở đó đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người đều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu ông giúp đỡ trong việc cứu họ".

Trong cuộc trò chuyện với ông Guterres, Tổng thống Zelensky nói rằng hoạt động sơ tán trong tuần này đã cho thế giới thấy "các tổ chức quốc tế có thể hoạt động hiệu quả".

Trước thông tin trên, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết họ "cảm thấy nhẹ nhõm khi có thêm nhiều người được cứu sống" và kêu gọi các nỗ lực mới để tiếp tục sơ tán khỏi nhà máy Azovstal, TP Mariupol.

Nhà máy thép Azovstal - nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính quyền Nga cho biết sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong 3 ngày kể từ 5-5 để sơ tán nhiều người dân hơn khỏi nhà máy thép Azovstal.



Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-5 cho biết: "Từ 8-18 giờ (giờ Moscow) từ ngày 5 đến ngày 7-5, các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở một hành lang nhân đạo từ khu vực nhà máy Azovstal để sơ tán dân thường. Trong thời gian này, các lực lượng vũ trang Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn phương ngừng bất kỳ hành động thù địch nào".

Theo hãng thông tấn TASS, trong thời gian này, các lực lượng Nga và DPR sẽ rút về một khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường thoát ra ngoài an toàn theo bất kỳ hướng nào đã chọn, hướng về phía Nga hoặc đến các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Đài RT cho biết vào ngày 1-5, hàng trăm dân thường đã được sơ tán khỏi các boongke ở nhà máy Azovstal trong một nỗ lực nhân đạo do Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ. Việc sơ tán được thực hiện sau khi Nga đồng ý ngừng bắn.