"Chúng tôi đã đạt thỏa thuận sơ bộ về hành lang nhân đạo cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi rời Mariupol" - Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo trên Telegram ngày 20-4. "Tính đến tình hình nhân đạo ở Mariupol, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực sơ tán trong hôm nay".

Phó thủ tướng Ukraine kêu gọi dân thường Mariupol tập trung lúc 14h (18h giờ Hà Nội) để được sơ tán đến thành phố Zaporizhzhia do Kiev kiểm soát. Tuy nhiên, bà Vereshchuk cảnh báo "tình hình an ninh rất khó khăn, do đó những thay đổi có thể xảy ra".

Một người dân địa phương đi ngang qua một tòa nhà bị phá hủy tại Mariupol hôm 19-4. Ảnh: Reuters

Còn thị trưởng Vadym Boychenko cho biết ông hy vọng sẽ sơ tán 6.000 phụ nữ, trẻ em và người già khỏi thành phố bị bao vây Mariupol trong ngày 20-4, nếu thỏa thuận sơ bộ được duy trì.

"90 xe buýt đã chờ sẵn để sơ tán những thường dân rời thành phố cảng" - ông Boychenko, người hiện không còn ở Mariupol, nhấn mạnh - "Đây chỉ là một thỏa thuận sơ bộ và vẫn còn khoảng 100.000 thường dân vẫn ở trong thành phố".

Nếu thỏa thuận được duy trì, đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên đạt được về việc tạo ra một hành lang an toàn cho dân thường rời khỏi Mariupol đến các thành phố khác của Ukraine kể từ ngày 5-3. Các thỏa thuận đó nhanh chóng sụp đổ khiến nhiều người dân vẫn bị mắc kẹt tại Mariupol nhiều tuần mà không có điện, nước sinh hoạt và các nguồn cung cấp khác, theo Reuters.

"Chúng tôi dự định gửi xe buýt đến Mariupol nhưng hiện tại đó chỉ là một thỏa thuận sơ bộ" - ông Boichenko phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine và bày tỏ lo lắng thỏa thuận mới nhất sẽ lại đổ bể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2. Trước đó, Mariupol là nơi sinh sống của hơn 400.000 người. Đây thành phố cảng quan trọng cho xuất khẩu công nghiệp và nông nghiệp, cũng là nơi có nhà máy luyện kim lớn nhất Ukraine.

Một nhân viên cứu hộ tại tòa nhà dân cư bị hư hại nặng ở Mariupol hôm 19-4. Ảnh: Reuters

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang ngày thứ 56 và trong suốt gần 2 tháng qua đôi bên đã đối đầu căng thẳng tại Mariupol, miền Nam Ukraine. Đây là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine. Nếu kiểm soát được địa điểm này, Nga có thể thiết lập một hành lang đường bộ giữa Nga với khu vực Donbas và Crimea cũng như kiểm soát hoàn toàn biển Azov.