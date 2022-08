The Wall Street Journal ngày 12-8 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết đất nước ông phải tiếp tục cân bằng giữa chi phí của cuộc xung đột và nguồn thu từ thuế thấp sau gần nửa năm chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.



Ông Marchenko thừa nhận Kiev phải cắt giảm tất cả khoản chi không cần thiết bởi khoảng 60% ngân sách được sử dụng cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, bằng đó vẫn chưa đủ vì nguồn thu từ thuế chỉ đáp ứng 40% chi tiêu của chính phủ, theo The Wall Street Journal.

Chính quyền Kiev trước đó tuyên bố họ cần 5 tỉ USD mỗi tháng để điều hành đất nước và sẽ không thể cầm cự được nếu không có sự trợ giúp từ phương Tây. Thế nhưng, The Wall Street Journal tiết lộ các khoản viện trợ và cho vay từ nước ngoài đến chậm hơn dự kiến.



Ukraine phải gấp rút in tiền để trả cho quân đội. Ảnh: Reuters

Ví dụ, cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) chỉ gửi 1 tỉ euro trong số 9 tỉ euro cam kết cho Ukraine. Đức cũng từ chối ý tưởng cung cấp các khoản vay lãi suất thấp do các nước thành viên EU bảo lãnh cho Ukraine.



Ông Marchenko nói rằng nếu không có số tiền tài trợ của phương Tây, chiến sự sẽ còn kéo dài và gây thiệt hại nhiều hơn cho nền kinh tế.

The Wall Street Journal cũng cho biết do thiếu ngân quỹ, Ngân hàng Trung ương Ukraine không còn cách nào khác là phải in thêm tiền để chính phủ trả lương cho quân đội và mua vũ khí, đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Cách tiếp cận này làm suy yếu đồng tiền hryvnia của Ukraine, vốn bị mất giá 30% kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2, khiến lạm phát tăng đột biến.



Ông Marchenko nhấn mạnh Kiev thà chấp nhận rủi ro lạm phát cao còn hơn là không trả lương cho binh sĩ.

Nga thu hoạch ngũ cốc đủ để đảm bảo an ninh lương thực của đất nước. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp Nga Roman Nekrasov ngày 13-8 cho hãng tin RIA Novosti biết nông dân Nga đã thu hoạch tổng cộng 78 triệu tấn ngũ cốc, đủ để đảm bảo an ninh lương thực của đất nước. Theo ông Nekrasov, tốc độ thu hoạch ngũ cốc diễn ra rất nhanh "bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn và những thách thức khác".

Bộ Nông nghiệp Nga trước đó dự báo lượng ngũ cốc thu hoạch năm nay là 130 triệu tấn, bao gồm kỷ lục 87 triệu tấn lúa mì và dự kiến ​​xuất khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc. Năm ngoái, Nga thu hoạch gần 121 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có khoảng 76 triệu tấn lúa mì.