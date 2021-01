Thông báo trên được WHO công bố hôm 31-12. Quyết định này sẽ cho phép các nước nhanh chóng thông qua việc nhập khẩu và phân phối vắc-xin. Sản phẩm hợp tác của hãng Pfizer và BioNTech là vắc-xin đầu tiên được phê duyệt.



"Đây là một bước tiến rất tích cực hướng đến đảm bảo toàn cầu được tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực hơn nữa để đạt được nguồn cung cấp vắc-xin đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm dân cư ưu tiên ở khắp mọi nơi" - bà Mariangela Simao, một quan chức WHO phụ trách mảng tiếp cận thuốc men và các sản phẩm y tế, nói.

"WHO và các đối tác của chúng tôi đang làm việc ngày đêm để đánh giá các loại vắc-xin khác đã đạt chuẩn an toàn và hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích có thêm nhiều nhà phát triển tiến hành xem xét và đánh giá. Điều tối quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo nguồn cung cấp thiết yếu cần thiết để phục vụ tất cả các quốc gia trên thế giới và ngăn chặn đại dịch" - bà Simao nói thêm.

WHO đã phê duyệt vắc-xin Covid-19 đầu tiên để sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Reuters

WHO đã triệu tập các chuyên gia quản lý từ khắp nơi trên thế giới, cộng với đội ngũ riêng của mình, để phê duyệt vắc xin đã được phân phối ở nhiều nước thuộc thế giới thứ nhất. "Đánh giá cho thấy vắc-xin đáp ứng các tiêu chí bắt buộc phải có về an toàn và hiệu quả do WHO đưa ra và lợi ích của việc sử dụng vắc-xin để giải quyết Covid-19 đã bù đắp những rủi ro tiềm ẩn" - trích tuyên bố của WHO.

Tổ chức này cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia trong việc cung cấp vắc-xin vì nó cần được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Đây có thể là một thách thức đối với một số nước không có thiết bị làm lạnh cần thiết.

Vắc-xin Pfizer - BioNTech gồm hai liều và được cho là có hiệu quả 95% đối với virus SARS-CoV-2 đã gây đại dịch trên toàn thế giới.