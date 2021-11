Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 30-11, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp quan trọng nhằm mở ra giai đoạn hợp tác mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian tới với tầm nhìn đến năm 2030.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Nga có độ tin cậy chiến lược cao, với tiếp xúc các cấp được duy trì thường xuyên bất chấp dịch Covid-19. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn trên tất cả các kênh Đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, cũng như giao lưu địa phương, nhân dân sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Hai nguyên thủ đánh giá cao hợp tác quốc phòng, an ninh, hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm sâu sắc quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Viêt Nam - Nga. Hai nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư tuy duy trì tăng trưởng tích cực thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển khi hai nền kinh tế có hàng hóa, dịch vụ mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên những lĩnh vực hợp tác quan trọng này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir PutinẢnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước; nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác dầu khí trên vùng biển của Việt Nam và trên lãnh thổ Nga phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai nguyên thủ hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện - khí, năng lượng điện tái tạo...; đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước trong thời gian tới.

Đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống Covid-19 thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm mở lại đường bay thẳng ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm khôi phục giao lưu giữa người dân hai nước…

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, cũng như về việc phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.