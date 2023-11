Sự kiện do Business France (văn phòng thương mại Đại sứ quán & Tổng lãnh sự quán Pháp) phối hợp tổ chức với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV), đoàn doanh nghiệp, chuyên gia Pháp về phát triển cảng hàng không.



Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên quay trở lại đầu tư sau khi Việt Nam mở cửa. Pháp là một đối tác lớn của Việt Nam với hy vọng trao đổi ý tưởng và chuyên môn, củng cố hơn nữa mối liên kết hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam.

Theo bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Việt Nam và những nơi khác trên thế giới đang đối mặt với những thách thức chung về tiêu thụ năng lượng. Cơ sở hạ tầng giao thông và các sân bay đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.

Tổng Lãnh sự Pháp tái khẳng định nước Pháp tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển trên tinh thần hợp tác thực sự, luôn quan tâm đến những thách thức và tôn trọng những cam kết chung giữa hai nước.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho hay Việt Nam đánh giá Pháp là một trong những đối tác thương mại hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU), với kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2022 đạt 5,3 tỉ USD.

Ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, phát biểu sáng 14-11

Hai nước hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, hàng không du lịch và phát triển bền vững. Tháng 6 vừa qua, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã kỷ niệm 20 năm mở đường bay thẳng Việt Nam - Pháp, lượng khách đi lại giữa hai nước tăng trưởng nhanh.

Không chỉ vận chuyển khách và hàng hóa mà đường bay thẳng còn góp phần kết nối văn hóa xã hội, kinh tế, hỗ trợ ngoại giao du lịch quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người giữa hai quốc gia.

Trong lĩnh vực an toàn hàng không, Pháp cũng đang hỗ trợ Việt Nam các nội dung nâng cao năng lực giám sát an toàn thông qua hỗ trợ kỹ thuật được các bên thống nhất trong các thỏa thuận năm 2019, gồm xây dựng kế hoạch chiến lược, tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hệ thống giám sát an toàn, chương trình an toàn hàng không quốc gia.

Hội thảo quy tụ 13 đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Pháp trong phát triển hạ tầng cảng hàng không và các lĩnh vực có liên quan.

Ông Phạm Văn Hảo bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai nước trong những năm tới, đặc biệt là trong hàng không dân dụng sẽ có những bước phát triển mới. Phát triển bền vững, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng và đối mặt nhiều thách thức.

Chính vì vậy, Việt Nam cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có chính phủ và các doanh nghiệp Pháp, để hàng không Việt Nam có được kinh nghiệm chính sách, tiêu chuẩn, hỗ trợ kỹ thuật làm nền tảng hình thành các cảng hàng không, nhà ga thân thiện môi trường thông minh, có những chuyến bay xanh an toàn hiệu quả.

Cục Hàng không Việt Nam mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của Pháp trong lĩnh vực hàng không sẽ tham gia và hỗ trợ Việt Nam trong tất cả lĩnh vực của ngành hàng không để có những chuyến bay an toàn, điều hòa hiệu quả kết nối giữa hai đất nước, hai dân tộc, đồng thời là biểu tượng khát vọng hòa bình hợp tác phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Hội thảo quy tụ 13 đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Pháp trong phát triển hạ tầng cảng hàng không và các lĩnh vực có liên quan. Các công ty trong đoàn có thế mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu về các lĩnh vực như quy hoạch, tư vấn thiết kế, quản lý dự án, đầu tư, phát triển, vận hành, trang thiết bị và công nghệ số, chuyển đổi số…

Đa phần các công ty là thành viên của PROAVIA – hiệp hội công nghệ cảng hàng không và quản lý không lưu Pháp. Đoàn doanh nghiệp Pháp sẽ dành 4 ngày để gặp gỡ và thảo luận với các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia chủ chốt tại Việt Nam trong ngành. Đây sẽ là cơ hội để các bên chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng, hướng tới kiến tạo hạ tầng cảng hàng không Việt Nam thông minh, hiệu suất cao và bền vững cho tương lai.