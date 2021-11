Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều tối 3-11 (theo giờ Paris), tại Điện Matignon, Thủ tướng Jean Castex cho biết Pháp sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam 970.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 qua cơ chế COVAX và 400.000 liều vắc-xin qua kênh song phương, nâng tổng số vắc-xin hỗ trợ cho Việt Nam đến nay lên hơn 2 triệu liều. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Pháp dành cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19; mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành y, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin và thích nghi với bối cảnh hậu Covid-19.



Hai Thủ tướng đã thảo luận về phương hướng cũng như các biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm đưa quan hệ hai nước đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, các khuôn khổ hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Năm 2023 sẽ là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hai Thủ tướng nhất trí cùng xây dựng kế hoạch tổng thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ để làm cơ sở đưa quan hệ Việt - Pháp phát triển lên tầm cao mới, theo đó tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại; mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương; tăng tần suất các chuyến bay giữa Việt Nam và Pháp nhằm tạo cơ hội mở rộng giao lưu nhân dân hai nước, tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jean Castex chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp Ảnh: HÀ VĂN

Hai bên đã thống nhất triển khai các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại song phương; đề xuất biện pháp thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, môi trường, năng lượng và hàng không - vũ trụ; cùng hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài trên cơ sở chuyển giao công nghệ cao, cùng có lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số...

Thủ tướng Pháp đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư cũng như thực hiện các dự án hợp tác tại Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh... Hoan nghênh và ghi nhận những đề nghị của Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các dự án về y tế; tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, tạo điều kiện hơn nữa cho học sinh, sinh viên trao đổi, học tập, nghiên cứu tại Pháp, tăng số lượng học bổng.

Hai bên nhất trí tích cực triển khai và tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo xung lực cho thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và EU. Về vấn đề biển Đông, hai Thủ tướng nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Sau cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn bản, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế lớn.