Trong kế hoạch ứng phó và chuẩn bị chiến lược thứ 3 về dịch Covid-19, WHO thừa nhận đại dịch này vẫn là cuộc khủng hoảng toàn cầu, đồng thời đề ra 2 mục tiêu chính, gồm giảm ca mắc và chẩn đoán, điều trị hiệu quả các ca nhiễm Covid-19 để giảm số trường hợp tử vong. WHO cho biết có thể đạt được 2 mục tiêu này thông qua việc tăng cường giám sát và theo dõi, cải thiện tính công bằng về phân phối vắc-xin trên thế giới, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe và nguồn cung y tế, cũng như cập nhật nghiên cứu và phân tích dữ liệu.



Theo trang The Hill (Mỹ), một mục tiêu chính được WHO đề ra là đạt tỉ lệ tiêm chủng toàn cầu 70%. Tuy nhiên, trong số 194 quốc gia thành viên WHO, 21 quốc gia mới tiêm vắc-xin chưa đến 10% dân số và 75 quốc gia đã tiêm chủng chưa đến 40% dân số. Tính đến cuối tháng 3-2022, theo hãng tin Reuters, đã có hơn 11 tỉ liều vắc-xin Covid-19 được tiêm trên toàn cầu nhưng khoảng 36% dân số thế giới vẫn chưa được tiêm liều đầu tiên.

Công nhân một nhà máy được tiêm vắc-xin Covid-19 tăng cường tại TP Ciudad Juarez - Mexico hôm 16-3. Ảnh: REUTERS

Cũng trong kế hoạch trên, WHO đã đưa ra dự báo về 3 kịch bản về đại dịch trong thời gian tới. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh sẽ giảm theo thời gian khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vắc-xin và lây nhiễm. Một kịch bản khác là các biến thể mới ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó, các liều tăng cường hoặc vắc-xin mới là không cần thiết. Kịch bản xấu nhất là một biến chủng mới dễ lây lan và gây chết người xuất hiện, đòi hỏi các loại vắc-xin hiện nay có sự thay đổi và tiêm tăng cường diện rộng cho nhóm đối tượng dễ tổn thương.

WHO ngày 30-3 cho biết thêm khoảng 10 triệu ca Covid-19 mới đã được ghi nhận trên toàn cầu trong tuần qua. Ngoài ra, số trường hợp tử vong vì Covid-19 là hơn 45.000, tăng 40% so với tuần trước đó. Theo WHO, sự gia tăng này có thể là do những thay đổi trong cách thức ghi nhận ca tử vong ở châu Mỹ và việc Ấn Độ mới điều chỉnh số liệu.