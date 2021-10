WHO là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành Covax - sáng kiến phân phối công bằng vắc-xin Covid-19 toàn cầu. Đài CNN dẫn thông tin từ các công ty cá cược Betfair và William Hill (Anh) ngày 2-10 quy định tỉ lệ đặt cược cho chiến thắng của WHO lần lượt là 4 ăn 5 và 4 ăn 6, cho thấy họ nhận định cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc này là ứng viên sáng giá nhất cho giải Nobel Hòa hình 2021. Các tên tuổi tiềm năng khác được nhà cái xếp tỉ lệ đặt cược cao gồm: thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexey Navalny, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và nhà hoạt động môi trường Thụy Điển trẻ tuổi Greta Thunberg.



WHO là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành Covax, sáng kiến phân phối công bằng vắc-xin toàn cầu Ảnh: AP

Không phải ai cũng tin rằng WHO nhận được giải Nobel Hòa bình năm nay, đơn cử là ông Dan Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Theo ông Dan Smith, sẽ rất ngạc nhiên nếu WHO được trao giải. WHO trước đó bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc là quá thân thiết với Trung Quốc. Ông Dan Smith cho rằng các nhóm nghiên cứu vắc-xin Covid-19 cũng khó nhận giải Nobel Hòa bình vì đã có giải thưởng cho lĩnh vực y học. "Triển vọng khả dĩ nhất và cũng rất đáng được mong đợi là trao vinh dự cho các nhà hoạt động biến đổi khí hậu trẻ từ khắp nơi trên thế giới" - ông Dan Smith nhìn nhận.

Năm ngoái, WHO cũng được đề cử giải Noble Hòa bình. Tuy nhiên, giải thưởng danh giá này cuối cùng được trao cho Chương trình Lương thực thế giới, cũng thuộc Liên Hiệp Quốc, với thành tích giúp gần 100 triệu người ở 88 quốc gia khác nhau.