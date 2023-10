Israel đáp trả dữ dội nhằm vào nhóm vũ trang Hamas bằng các cuộc không kích ở dải Gaza hôm 7-10, sau khi Hamas phát động cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua vào bên trong Israel.



Một trong những cuộc không kích diễn ra tại khu vực đông dân cư của Gaza trong khi nhà báo Youmna El Sayed của kênh Al Jazeera đang đưa tin trực tiếp.

Cô El Sayed hét lên khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra phía sau. Cô quay lại và thấy khói bốc lên từ nơi được cho là một tòa nhà dân cư đã bị tên lửa phá hủy.

Cô El Sayed đang đưa tin trực tiếp về ngày đầu tiên của cuộc xung đột... Ảnh: Al Jazeera

...thì hét lên khi vụ nổ kinh hoàng diễn ra phía sau. Ảnh: Al Jazeera

Theo Daily Mail, lo lắng cho sự an toàn của đồng nghiệp, người dẫn chương trình trong trường quay nói với cô El Sayed: "Hãy ẩn nấp. Nếu an toàn, cô có thể giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra. Nếu không, thì hãy đến nơi an toàn".

Cố kìm nước mắt, cô El Sayed trả lời: "Tôi ổn. Đây là một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tòa nhà của Palestine ngay giữa TP Gaza".

Người dẫn chương trình ngắt lời cô và khuyên cô cùng các đồng nghiệp tại hiện trường hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

Khói bốc lên sau khi lực lượng Israel tấn công tòa nhà cao tầng ở Gaza. Ảnh: Reuters

Dải Gaza là một trong những nơi có mật độ dân cư lớn nhất trên thế giới, với khoảng 2 triệu người tập trung trong diện tích 362 km2.

Nhưng thành phố này phụ thuộc vào Israel về nước, điện, viễn thông và các tiện ích khác, đồng thời hoạt động nhập khẩu cũng do Israel kiểm soát nghiêm ngặt.

Đáp trả cuộc tấn công của Hamas, ông Israel Katz, Bộ trưởng Năng lượng Israel, hôm 7-10 ra lệnh cắt điện ở Dải Gaza.

Ông Katz cho biết: "Tôi đã ký lệnh chỉ đạo Công ty Điện lực Israel ngừng cung cấp điện cho Gaza".

Hình ảnh tòa nhà bị không kích ở Dải Gaza. Nguồn: Daily Mail

Cơ quan điện lực Gaza cho biết 80% nguồn cung cấp điện cho Gaza đã bị cắt sau thông báo của Israel. Phần lớn Gaza đã chìm trong bóng tối khi màn đêm buông xuống.

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 7-10 (giờ địa phương) cho biết "giai đoạn đầu tiên" của chiến dịch phản công đã kết thúc và Israel đánh bại phần lớn các tay súng Hamas.

Ông cam kết Israel sẽ tiếp tục cuộc tấn công "không dè dặt và không nghỉ ngơi".



Theo FlightAware, các hãng hàng không đã hủy hơn 80 chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv vào tối 7-10 (giờ địa phương).