Hiệp hội các nhà khai thác hàng không Nigeria (AON) cho biết do tác động của xung đột Nga - Ukraine khiến giá nhiên liệu máy bay tăng chóng mặt từ 190 naira (0,45 USD) lên 700 naira (1,7 USD) mỗi lít. Trong bối cảnh đó, các chuyến bay nội địa Nigeria đã bị gián đoạn kể từ tháng 3, theo Reuters.

Do giá nhiên liệu tăng đột ngột trong thời gian ngắn khiến hành khách Nigeria phải trả gấp đôi chi phí cho mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ lên 120.000 naira. Giá nhiên liệu máy bay tăng mất kiểm soát cũng khiến các hàng hàng không Nigeria phải bù lỗ nặng.

"Vì vậy, AON thông báo cho công chúng rằng các hãng hàng không thành viên sẽ ngừng hoạt động trên toàn quốc kể từ ngày 9-5-2022 cho đến khi có thông báo mới" - AON nhấn mạnh.

Nigeria sản xuất 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày nhưng lượng dầu tinh chế rất ít. Nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu và điều này khiến thị trường nội địa dễ bị gián đoạn.

Giá nhiên liệu toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2, theo Reuters.

Một chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe của Nigeria. Ảnh: Reuters

Chỉ số giá tiêu dùng của Estonia đã tăng lên 18,8% so với cùng kỳ tháng 4 năm ngoái và tăng nhanh hơn nhiều so với nhiều năm trước, theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Estonia.

Cơ quan này cho biết giá hàng hóa và dịch vụ lần lượt tăng hơn 14,4% và 27,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước.

Giá điện tại Estonia được báo cáo đã tăng tới 119%, trong khi năng lượng nhiệt tăng hơn 57,7% so với tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, khí đốt đường ống tăng 237,2%.

Giá khoai tây tại Estonia được báo cáo đã tăng 134,3%, dầu ăn tăng 57%, ngũ cốc và bột mì có mức tăng giá 37,7%, trong khi giá các sản phẩm mì ống và trứng tăng lần lượt là 36,9% và 34,8%.

"Các loại cá tươi, xăng dầu và nhiên liệu diesel tại Estonia đều tăng giá khủng khiếp lên tới 2-3 con số" - đài RT của Nga cho biết.