Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu nhấn mạnh lệnh ngừng bắn chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả 239 con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza được trả tự do.

Ở thời điểm hiện tại, ông Netanyahu cho biết các đơn vị đang dốc toàn lực với "mục tiêu là giành chiến thắng. Không có gì khác ngoài chiến thắng".

Nói về xung đột ở dải Gaza đã bước sang tuần thứ sáu, nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Gaza sẽ được phi quân sự hóa và Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh ở đó. Khi được hỏi về quan điểm kiểm soát an ninh, ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel phải được phép tự do tiến vào dải Gaza để truy bắt các tay súng Hamas.

Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chính quyền Palestine ở một giai đoạn nào đó sẽ kiểm soát Gaza.

Người Palestine đau lòng khi người thân thiệt mạng trong vụ tấn công tại bệnh viện ở Khan Younis ngày 11-11. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, cả hai quan điểm đều đi ngược lại với các kịch bản thời hậu xung đột do Mỹ (đồng minh thân cận nhất của Israel) đưa ra. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối việc Israel tái chiếm dải Gaza và hình dung một chính phủ Palestine thống nhất ở cả Gaza và Bờ Tây ở một giai đoạn nào đó trong tương lai.

Đài CNN từng dẫn lời trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Cận Đông Barbara Leaf cho biết Mỹ tin rằng Chính quyền Palestine (PA) là cơ quan quản lý thích hợp ở Gaza.

Theo bà Leaf, "dù có những thiếu sót gì thì đó (PA) cũng là chính phủ của người Palestine ở Bờ Tây. Chúng tôi tin rằng cuối cùng, tiếng nói và nguyện vọng của người Palestine phải là trọng tâm của việc quản lý và an ninh hậu xung đột ở Gaza".



Tại dải Gaza, những người Palestine đang tìm nơi ẩn náu và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa lớn nhất ở Gaza ngày 11-11 cho biết họ đang bị mắc kẹt trong điều kiện ngày càng khủng khiếp do xung đột dữ dội.

Quân đội Israel phủ nhận bao vây bệnh viện Al-Shifa và nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở y tế làm trung tâm chỉ huy và nơi ẩn náu. Phía Hamas phủ nhận các cáo buộc.

Binh sĩ Israel ở phía Bắc dải Gaza. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Nhóm bác sĩ Israel cho biết do thiếu điện, phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh ngừng hoạt động và 3 trẻ sinh non tử vong, tính mạng của 37 đứa trẻ gặp nguy hiểm. Israel nói sẵn sàng sơ tán trẻ sơ sinh khỏi bệnh viện Al-Shifa trong ngày 12-11.

Mặc dù hàng chục ngàn người đã chạy trốn khỏi cuộc giao tranh nhưng nhiều người vẫn phải trú ẩn trong các bệnh viện ở phía Bắc Gaza.

Trong khi đó, ông Hasan Nasrallah, người đứng đầu lực lượng Hezbollah ở Lebanon, hôm 11-11 cho biết nhóm này "tăng cường" hành động "trên mặt trận Lebanon về tần suất hoạt động, mục tiêu và loại vũ khí".

Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố phong trào này đang sử dụng vũ khí mới trong các cuộc tấn công chống lại Israel ở biên giới phía Nam Lebanon. Trước đây Hezbollah sử dụng rocket hạng nặng Burkan, lần này là "lần đầu tiên trong lịch sử kháng chiến" sử dụng máy bay không người lái tấn công sâu vào Israel.

Động thái của Hezbollah khiến Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant lên tiếng cảnh báo, nói rằng công dân Lebanon sẽ "phải trả giá" và "những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi cũng có thể làm ở Beirut".