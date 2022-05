Theo thông tin từ ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 3-5, lực lượng chức năng TP Uông Bí đã phát hiện, cứu được bà Nguyễn Thị Bích L. (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) sau khi người phụ nữ này rơi xuống vực sâu 7 ngày trước.



Nạn nhân được cứu sống sau 7 ngày ngã xuống vực sâu.

Trước đó, ngày 27-4, trên đường lên chùa Đồng, Yên tử, do bị tụt huyết áp bà Liên đã ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng.

Khi đứng dậy đi tiếp thì bất ngờ bị choáng, ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 mét. Rất may là bà Bích L. đã rơi vào khu vực có nhiều cây, nên không bị chấn thương nặng.

Theo lời bà L., khi bị rơi xuống vực sâu, bà vừa kêu cứu vừa tìm cách bám vào thân cây, nhưng lại tiếp tục bị rơi xuống thêm 1 đoạn nữa và lả đi. Khi tỉnh dậy, thấy mình ở dưới vực sâu, bà L. kêu cứu thất thanh nhưng vô vọng do khu vực vắng, triền núi lại sâu hun hút và do mưa to, gió lớn, nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu.

May mắn, khi ngã, chiếc túi bà L. cầm theo còn vài chiếc bánh gạo và chai nước, và bà ăn thêm lá cây dương xỉ cầm cự.

Bà L. được lực lượng chức năng tìm thấy và cõng xuống

Đến khoảng hơn 9 giờ sáng 3-5, bà tiếp tục kêu cứu và may mắn được lực lượng chức năng nghe thấy, nên đã tới cứu.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, sức khỏe của nạn nhân đang dần ổn định.