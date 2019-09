Ngày 22-9, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa kiểm tra, phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng.



Công an phát hiện hàng chục đối tượng phê ma túy

Cụ thể, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam huy động gần 100 cán bộ thuộc các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát ma túy, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đột kích bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Paradise (số 135 – 137 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) phát hiện trong 4 phòng karaoke có hàng chục nam thanh nữ tú đang bay, lắc theo tiếng nhạc sôi động.

Nam thanh nữ tú cùng mở tiệc ma túy trong quán karaoke

Qua kiểm tra, có 28 khách gồm 17 nam, 11 nữ dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, qua kiểm tra nhân viên của cơ sở có 4/10 nhân viên dương tính với chất ma túy.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 4 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (chưa rõ khối lượng), qua thử test nhanh xác định là chất ma túy; 4 túi ni lông bên trong có chứa chất bột, 3 viên nén, qua thử test nhanh xác định là chất ma túy; 1 dùi cui kim loại, 14 mô tô, xe máy, 12 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và tang vật khác có liên quan. Lực lượng Công an đã lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Hàng chục đối tượng được xác định dương tính với ma túy

Được biết, quán karaoke trên do Trần Cao Tuyến (SN 1967; ngụ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ. Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý của cơ sở.

Hiện vụ việc đã được giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.