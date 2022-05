Tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5), toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 55 người, bị thương 84 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 7 vụ, giảm 3 người chết và tăng 20 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến nhiều người thương vong - Ảnh: BN

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông, do dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại khiến lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao nên tại Hà Nội, TP HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện đông nhất từ sau dịch bệnh Covid-19. Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24.061 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy); phạt tiền 26 tỷ 350 triệu đồng; tạm giữ 407 ôtô, 6.257 mô tô; 73 phương tiện khác; tước 2.684 giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm tập trung xử lý trên đường bộ gồm: Nồng độ cồn 3.371 trường hợp; ma túy 22 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 602 trường hợp; quá khổ giới hạn 130 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 68 trường hợp; chở quá số người quy định 460 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.694 trường hợp; phần đường, làn đường 518 trường hợp; tránh, vượt 267 trường hợp; dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định 263 trường hợp; không có giấy phép 2.491 trường hợp; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe 693 trường hợp; mũ bảo hiểm 4.976 trường hợp; vi phạm khác 7.549 trường hợp.