Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Chiều 16-3, Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại Khu lưu niệm Đại tướng ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh xem hiện vật trưng bày tại triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: BÍCH VÂN

Sáng cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu V tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam". Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về truyền thống quê hương, gia đình và những hoạt động của Đại tướng Chu Huy Mân. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 30-4.

B.T.L - B.Vân