Tại hội nghị, ông Lý Ro Tha, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, xác nhận liên quan đến việc lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của 12 cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện tất cả những cán bộ này đã hoàn lại cho ngân sách số tiền lắp đặt. "Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, chúng tôi đã ra thông cáo báo chí để thông báo về việc này. Đến nay, những cán bộ được lắp đặt camera đã hoàn lại số tiền lắp đặt", ông Tha khẳng định.



Hệ thống camera trang bị tại nhà một cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Như đã thông tin, ngày 23-4, ông Huỳnh Văn Sum ký quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ theo tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy (có 16 người nhưng 4 người không đồng ý lắp là Bí thư Thành ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Quận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hiểu, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu và Giám đốc Công an tỉnh Lê Minh Quang). Quyết định giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy và được bảo mật, với tổng kinh phí gần 982 triệu đồng.

Ông Lý Ro Tha, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị

Nói về chất lượng cũng như giá thành camera, ông Sum cho biết dự toán kinh phí số tiền trên là vì ngoài camera còn có màn hình, đầu thu... đều được thẩm định giá.

Trả lời với báo chí, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thừa nhận Công an tỉnh từng kiến nghị cấp trên lắp camera tại trụ sở các cơ quan Đảng, nhà nước và cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì mục đích bảo đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là phòng chống khủng bố của cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh vụ này, ngày 30-9, Tỉnh ủy Sóc Trăng ra thông cáo báo chí về việc xử lý việc lắp camera an ninh nhà riêng cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc lắp đặt camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc giám sát có khu vực nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện đã sai về nguyên tắc, số lượng, nguồn kinh phí.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định hủy quyết định về việc cấp kinh phí lắp camera an ninh nhà riêng cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera nhà riêng của 12 cán bộ là trên 882 triệu đồng.

Qua việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này; báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng lên tiếng cảm ơn các phóng viên và nhân dân kịp thời đóng góp thông tin giúp Ban Thường vụ phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 2-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định mọi khoản chi tiêu và chế độ chi tiêu phải tuân thủ quy định của Luật Ngân sách và các quy định liên quan.

Theo bà Vũ Thị Mai, đối chiếu với Quyết định 09 ngày 22-9-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số hoạt động chi tiêu trong hoạt động của các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương thì việc chi lắp đặt camera của Tỉnh ủy Sóc Trăng không thuộc nội dung chi trong quy định này.

"Do đó, ngày 30-9, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thống nhất thu hồi quyết định và hoàn trả tiền ngân sách, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này" - Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay.

Trả lời thêm về việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh đây là việc mà dư luận cả nước quan tâm. Theo ông Mai Tiến Dũng, việc lắp camera tại nhà riêng hay khu công cộng như trường học, bệnh viện, bến xe… là giải pháp tích cực góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên, việc dùng ngân sách nhà nước chi lắp đặt camera cho các vị trong ban thường vụ tỉnh ủy là không đúng.

Do vậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh vụ việc vừa qua ở Sóc Trăng không thể chỉ rút kinh nghiệm mà phải kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ đánh giá cao vai trò của báo chí khi phát hiện ra vụ việc và có những phản ánh kịp thời.