183 người chết, 241 người bị thương vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

10/02/2019 18:13

Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người.

Chiều 10-2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết ngày 10-2, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều là tai nạn đường bộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó: đường bộ xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người; đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm nay, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 8-2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa giữa ô tô khách BKS 98B-022.66 và ô tô con BKS 36B-2286; hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

So sánh với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 9 ngày (nhiều hơn kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2 ngày), vì vậy, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (tính từ ngày 28 Tết đến mồng 4 Tết) cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. So sánh với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 (tính từ ngày 29 Tết đến mồng 5 Tết) giảm 46 vụ, giảm 60 người chết, giảm 31 người bị thương.

Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28 %) so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế (Thông tin do người đưa nạn nhân vào cấp cứu cung cấp cho các cơ sở Y tế, chưa xử lý số liệu trùng lặp do chuyển tuyến), sau 8 ngày nghỉ Tết, tính từ 7 giờ sáng ngày 2-2 đến 7 giờ sáng ngày 9-2 (28 Tết đến mùng 5 Tết), đã có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết. Trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).

Một nạn nhân phải cấp cứu do bị tai nạn giao thông- Ảnh: Ngọc Dung

Vào các ngày 2-2 và ngày 8-2, người dân TP HCM và các tỉnh lân cận đổ về TP Vũng Tàu tăng cao khiến QL 51 ùn tắc nhiều đoạn. Ngày 9 và 10-2, lượng xe trên một số tuyến như Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai III - Hà Nội, Xa lộ Hà Nội - TP HCM, đã xảy ra ùn ứ cục bộ, cá biệt tại một số trạm thu phí cũng xảy ra ùn tắc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo xử lý mở barie (không thu phí), tăng cường nhân viên bán, thu vé, chuẩn bị sẵn tiền lẻ để thanh toán nên đã được kịp thời giải tỏa thông suốt.



Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện, xử lý 21.343 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12,2 tỉ đồng, giữ 3.935 phương tiện và 2.901 giấy tờ các loại, tước 385 giấy phép lái xe.

Uỷ ban ATGT quốc gia đánh giá tình hình trật tự ATGT trong 9 ngày tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên toàn quốc được duy trì ổn định. Bình quân tai nạn giao thông/ngày giảm cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018; hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP HCM và tại các đầu mối giao thông chính.

​Tuy nhiên, trong những ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết, tình hình trật tự ATGT đã diễn biến phức tạp, đặc biệt trong ngày 8-2 (mùng 4 Tết) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thanh Hóa làm 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

​Ngoài ra, TNGT tăng cao trên địa bàn ngoài đô thị (trên các quốc lộ, đường tỉnh và khu vực nông thôn), chủ yếu liên quan đến mô tô, xe máy; tai nạn xảy ra ở các đoạn đường ngoài đô thị.

​Nguyên nhân ​trực tiếp của tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là ở khu vực ngoài đô thị và nông thôn, chủ yếu là: lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn; vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; chuyển hướng không báo hiệu; người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm;

​Vẫn còn tâm lý nể nang trong ngày Tết của lực lượng chức năng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn trong việc xử lý những hành vi vi phạm quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Văn Duẩn