Hai em nhỏ ở Thủ Đức bị điện giật tử vong thương tâm: Điện lực nói gì?

21/07/2019 11:27

Liên quan vụ việc hai em nhỏ: Lê Minh C (10 tuổi) và Trương Đạt Văn B (10 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) bi điện giật tử vong chiều tối 20-7, Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết vào lúc 17 giờ 53 phút, đơn vị này nhận được tin báo có vụ tai nạn điện tại hẻm 188 đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.



Ngay lập tức, Công ty Điện lực Thủ Đức đã tiến hành thao tác điều khiển cắt điện từ xa và cô lập trạm trung gian Hiệp Bình Phước lúc 17 giờ 56 phút.

Song song đó, nhóm công tác của điện lực đã đến hiện trường, kiểm tra và cắt điện trạm biến thế TC Vành đai 2 (trạm nội bộ của đơn vị phục vụ thi công đường Vành đai 2).

Nhóm công tác đã kiểm tra tại vị trí tai nạn điện và xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn điện dẫn đến 2 cháu bé bị tử vong là do đơn vị thi công công trình đường Vành đai 2 kéo dây điện hạ thế (phía sau điện kế, thuộc quản lý của đơn vị) cấp điện cho các thiết bị thi công công trường không đảm bảo an toàn, gây rò điện dẫn đến tai nạn điện.

Lúc 18 giờ 19 phút, Công ty Điện lực Thủ Đức đã tiến hành đóng lại điện, phục vụ người dân trong khu vực.



Các cơ quan chức năng đang tiền hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Như đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều tối ngày 20-7, khi 3 em nhỏ ra cồn đất tại công trình xây dựng chơi thì bị điện giật khiến 2 em tử vong.

Đến tối 20-7, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP HCM phối hợp với lực lượng Công an phường Tam Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân 3 em nhỏ bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 3 em nhỏ rủ nhau ra bãi đất trống thuộc dự án đang xây dựng trên đường U Ghẹ, phường Tam Phú, quận Thủ Đức chơi. Khi cả 3 đến cồn đất của công trình đùa giỡn thì bị điện giật khiến 2 em nhỏ bất tỉnh. Một em nhỏ may mắn thoát chết liền chạy về thông báo cho gia đình đến giải cứu bạn.

Công trình xây dựng nơi 2 em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm

Nhiều người liền chạy đến công trình thì phát hiện 1 em đã tử vong, 1 em còn lại đang nguy kịch liền chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện quận Thủ Đức.



Nhận được tin báo, đội nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân bước đầu được xác định là em Lê Minh C (10 tuổi) và Trương Đạt Văn B (10 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đây là công trình đang trong quá trình xây dựng, được kết nối điện sáng để máy móc thi công. Đáng nói, tại bãi đất trống nơi các em bị điện giật tử vong xuất hiện 1 sợi dây điện cỡ lớn không được rào chắn hoặc cảnh báo.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Tam Phú đã đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Thanh Nhân