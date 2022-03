Ngày 31-3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an TP Chí Linh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con khi đang điều trị Covid-19 trong Trung tâm Y tế TP Chí Linh.



Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18 giờ 30 phút ngày 30-3, người nhà gọi điện cho bà V.T.B.N. (SN 1979, trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) không được nên đã báo cán bộ Trung tâm Y tế TP Chí Linh, nơi hai mẹ con bà N. đang điều trị Covid-19.

Sau đó, kíp trực của Trung tâm Y tế TP Chí Linh phát hiện bà N. và con trai Đ.B.A.Q. (SN 2020) tử vong trên vũng máu tại khu điều trị F0 của Trung tâm. Tại hiện trường, dưới đất có một con dao nhọn.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con bà N.

Trước đó, ngày 28-3, cháu Đ.B.A.Q. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Mẹ của cháu bé là bà V.T.B.N. cũng có kết quả dương tính, có biểu hiện tức ngực. Sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh nhi 2 tuổi hết sốt, sức khoẻ bình thường và được chuyển sang khu khác điều trị.

Thời điểm này, hai mẹ bà N. ở cùng phòng 2 cặp mẹ con khác. Theo camera an ninh của bệnh viện ghi lại, khoảng 17 giờ ngày 30-3, bà N. bế con đi lấy thức ăn và cháo rồi trở về phòng. Được một lúc, người phụ nữ này bế con ra ngoài, đi lại mấy vòng ở hành lang rồi bế con vào phòng bên cạnh không có bệnh nhân nằm điều trị, đóng cửa lại và không thấy ra nữa.

Đến 18 giờ cùng ngày, chồng bà N. mang đồ vào cho hai mẹ con, gọi điện không thấy vợ trả lời nên đã nhờ nhân viên y tế trực ở khu điều trị Covid-19 tìm giúp. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tới phòng bệnh tìm thì được biết bà N. chưa ăn cơm và bế con đi đâu không rõ.

Sinh nghi có chuyện chẳng lành, người thân và nhân viên y tế vội tìm kiếm các nơi và phát hiện mẹ con bà N. nằm trên vũng máu dưới nền nhà ở 1 phòng bệnh khác, bên cạnh là con dao nhọn. Vào thời điểm đó, phòng bệnh nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con bà N. bị khóa trái cửa từ bên trong.

Ngay trong tối 30-3, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để điều tra. Sau khi các thủ tục hoàn tất, rạng sáng 31-3, thi thể hai mẹ con bà N. đã được đưa đi hỏa táng.

Các bệnh nhân sống cùng cho biết người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường. Thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình và con lớn 8 tuổi có bệnh hiểm nghèo.

Được biết, hai vợ chồng bà N. là lao động tự do, có 3 con, trong đó cháu Q. là con út. Gia đình bà N. sống hòa thuận, không có hiềm khích gì với anh em trong họ hàng hay hàng xóm.