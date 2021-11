Vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 3-11, tại khu vực hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), tàu vận tải TB 3699 do anh Hoàng Đình Hoàng điều khiển theo hướng Quảng Yên - Cẩm Phả đã va chạm với tàu đánh cá (không rõ biển số) do anh Bùi Công H. (34 tuổi) và vợ là chị Đoàn Thị Ch. (31 tuổi, cùng trú tại khu 10, xã Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.



Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Hậu quả, tàu đánh cá bị chìm và hai vợ chồng anh H., chị Ch. bị mất tích.

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.