Ngày 15-8, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đang tạm giữ một xe ô tô khách để điều tra làm rõ về hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường phố hôm 13-8.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đánh nhau giữa 2 nhà xe - Ảnh người dân cung cấp

Theo cơ quan này, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 13-8, nhiều người dân sống dọc đường tỉnh 477, đoạn qua xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình hoảng hồn khi chứng kiến 2 chiếc xe khách rượt đuổi nhau trên phố như "phim hành động", khiến nhiều người đi đường lo lắng.

Sau màn rượt đuổi, 2 chiếc xe đã dừng lại và giữa 2 nhà xe đã xảy ra xô xát đánh nhau. Chứng kiến vụ việc, người dân đã điện báo cho công an tới giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ tới hiện trường xử lý, ngăn chặn sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyên nhân vụ việc sau đó được xác định, do xe ôtô khách mang BKS 37B-023.34 (do tài xế Phan Đình Oánh, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển) lưu thông theo hướng Hà Nội-Vinh. Khi tới địa điểm trên đã bất ngờ va quệt làm gãy gương xe ôtô chở khách BKS 35B-006.07 do Trần Mạnh Lực (SN 1988, ngụ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đang chạy cùng chiều.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của Cảnh sát 113, Công an TP Ninh Bình

Tuy nhiên, sau va chạm, xe khách biển số Nghệ An không dừng lại mà cố tình bỏ chạy nên lái xe biển số Ninh Bình đã rượt đuổi theo chèn ép, gây náo loạn trên đường. Trong lúc hai bên giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn, một số người đi trên xe ôtô khách 35B-006.07 xông lên xe 37B-023.34 đánh nhau. Hậu quả, một phụ xe trên xe 37B-023.34 bị xây xước nhẹ.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an TP Ninh Bình đã tạm giữ xe 35B-006.07 và tạm giữ giấy tờ xe 37B-023.34 để làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính.