Chiều 1-5, thông tin từ Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 1-5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người. So với ngày 1-5 giảm 1 vụ (giảm 3,7%), giảm 1 người chết (giảm 8,3%), tăng 13 người bị thương (tăng 100%).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng ở TP Bảo Lộc - Ảnh: Đình Thi

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào lúc 15 giờ 30 ngày 30-4, tại Km 104+600 QL20 (Đèo Bảo Lộc) thuộc xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe ôtô (gồm 1 xe tải và 1 xe 7 chỗ) đi hướng TP HCM - Đà Lạt và 3 xe môtô đi cùng chiều (2 xe môtô có 2 người điều khiển và 1 xe môtô có 1 người điều khiển chở 2 phụ nữ).Hậu quả làm 2 phụ nữ chết tại chỗ. Cảnh sát giao thông Lâm Đồng đang phối hợp cơ quan điều tra Công an Bảo Lộc xử lý. Nguyên nhân sơ bộ là do xe 7 chỗ vượt phải, không làm chủ tốc độ đâm vào 3 xe môtô và 1 xe tải.

Liên quan đến vấn đề ùn tắc giao thông, Uỷ ban ATGT Quốc gia cho hay từ trưa ngày 30-4 đến cuối ngày 1-5, tình hình giao thông trên toàn địa bàn, cụ thể là hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Cùng thời gian này, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 28 phương tiện khác. Trong đó đường bộ xử lý 5.521 trường hợp, ra quyết định xử phạt: 4 tỉ 985,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 972 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 23 phương tiện khác.

Trong ngày 1-5, có 4 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình trật tự an toàn giao thông khi tham gia lưu thông tại địa phương... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.