Chiều 1-12, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận 6 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng dùng hung khí tấn công 3 cháu nhỏ bị thương trên địa bàn. Tại cơ quan công an, đối tượng có biểu hiện ngáo đá nên công an đang dùng biện pháp tiếp cận để lấy lời khai phục vụ điều tra.



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu Đỗ Trọng Q. (12 tuổi), Lê Vũ Phương N. (4 tuổi) và 1 cháu nhỏ 6 tuổi đang ngồi trong nhà trên đường số 5, cư xá Rada, phường 13 quận 6. Khi các cháu đang mải mê chơi, bất ngờ 1 thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng hung khí xông vào chém bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 6 phối hợp với Công an phường 13 nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng. Các cháu nhỏ được gia đình chở đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu rồi đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác nhận vào 8 giờ 10 phút cùng ngày đã tiếp nhận 3 cháu bé bao gồm một bé 4 tuổi với vết thương ở trán, một bé 12 tuổi với vết thương ở vùng má, một bé 6 tuổi bị thương nhẹ ở ngón tay.



Kết quả khám ngoại khoa và chụp X-quang cho thất vết thương không nghiêm trọng nhưng các cháu bé đều phải xét nghiệm HIV và uống thuốc ARV dự phòng phơi nhiễm HIV. Hiện cả 3 cháu đều đã xuất viện.