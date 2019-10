Nhà thờ Lớn (Hà Nội) là một trong những địa điểm sẽ bị cấm hút thuốc lá

Sáng 1-10, trao đổi bên lề Hội nghị triển khai mô hình du lịch không khói thuốc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội năm 2019, bác sĩ Phạm Thị Thanh Nhàn, Trưởng Phòng y tế quận Hoàn Kiếm, cho biết trong tháng 10-2019, sau khi Ban quản lý và ban giám đốc 16 điểm văn hoá và 14 đình, đền, chùa thuộc quận Hoàn Kiếm thực hiện ký cam kết "Điểm du lịch không khói thuốc", các điểm này sẽ chính thức trở thành điểm du lịch không khói thuốc. Đây là 30 trong tổng số 190 điểm văn hoá, di tích thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ thí điểm thực hiện mô hình này.

Những điểm du lịch, di tích "không khói thuốc" cũng là các điểm có rất đông lượng khác du lịch đến tham quan mỗi ngày. Đó là: Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu, Chùa Quán Sứ, Chùa Bà Đá; Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng, Thư viện Quốc gia, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà lưu niệm (48 Hàng Ngang), Nhà tù Hoả Lò, Nhà hát múa rối nước Thăng Long, Rạp Công nhân, Ngôi nhà di sản (phố Mã Mây), Trung tâm giao lưu phố cổ…

Đền Ngọc Sơn cũng nằm trong số 30 điểm du lịch bị cấm hút thuốc lá

Bà Nhàn cho biết dự kiến trong tháng 10 này, các điểm văn hoá, du lịch, di tích này sẽ gắn biển "không hút thuốc lá" "cấm hút thuốc lá", đồng thời sẽ có người nhắc nhở và xử phạt tại chỗ nếu người dân và khách du lịch cố tình vi phạm.

Ngoài các địa điểm du lịch nói trên, UBND quận Hoàn Kiếm cũng thực hiện mô hình không khói thuốc ở 12 nhà hàng và 11 khách sạn trên địa bàn. "Việc thực hiện điểm du lịch không khói thuốc để khi thăm quan các điểm du lịch, bảo tàng, di tích, hay ăn uống, nghỉ ngơi tại các nhà hàng, khách sạn, du khách sẽ được hưởng bầu không khí trong lành, không có mùi thuốc lá. Đồng thời, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, hen suyễn do phơi nhiễm với khói thuốc lá"- bác sĩ Nhàn nói.

Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), tại Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, một số trường hợp tử vong do mắc các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, và một trong những nguyên nhân là do sử dụng thuốc lá cao. Bộ Y Tế cam kết sẽ đồng hành cùng TP Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá để đạt kết quả cao nhất và xây dựng thành công môi trường không thuốc lá.