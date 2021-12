Ngày 10-12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tổ chức hội thảo khoa học "30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo" tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM). Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.



Không ngừng lớn mạnh

Chia sẻ tại hội thảo, đại tá, TS Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - nhớ lại năm 1991, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ký quyết định, giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị bảo đảm lực lượng quân y cho quần đảo Trường Sa.

Theo TS Trần Quốc Việt, khi ấy đoàn cán bộ y - bác sĩ đầu tiên của bệnh viện lên đường đi làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn là tổ quân y gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ và 1 y tá. Để rồi đến năm 2017, Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn khánh thành với trang thiết bị y tế hiện đại, ngang tầm bệnh viện tuyến huyện. Từ đây, Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật, điều trị chấn thương phức tạp thành công như chấn thương cột sống, sọ não, đột quỵ não, chấn thương gối, dập nát bàn tay, bàn chân do tai nạn gãy cần cẩu trên tàu đè vào người, hội chứng giảm áp, tổn thương mạch máu lớn… Đặc biệt, tháng 3-2011, dưới sự hướng dẫn từ Bệnh viện Quân y 175 thông qua hệ thống Telemedicine, Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn đã thực hiện thành công ca mổ bắt con đầu tiên trên đảo Trường Sa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, Bệnh viện Quân y 175

Gắn bó với Trường Sa, vất vả rất nhiều nhưng cũng khó có đơn vị nào hạnh phúc hơn chúng tôi. Minh chứng là không ít cháu bé được sinh ra ở Trường Sa, ba mẹ đã lấy tên các bác sĩ đặt tên cho các cháu. Điều này không phải thầy thuốc nào cũng có được". Thiếu tướng,

PGS-TS NGUYỄN HỒNG SƠN

- Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

"Đây là bước tiến lớn, là niềm tự hào của bao người" - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ. Ông cho biết đến nay bệnh xá đã khám và điều trị hơn 24.300 lượt bộ đội và ngư dân công tác, lao động sản xuất trên vùng biển, đảo phía Nam Tổ quốc. Trong 30 năm qua, đã có 56 bác sĩ, 93 y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư công tác tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn.

Đánh giá quá trình 30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng việc kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng "thế trận lòng dân trên biển" trong phòng thủ chung của cả nước. "Mô hình y tế quân dân kết hợp đã thể hiện vai trò chủ động của lực lượng quân y trong phối hợp y tế các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội trên tuyến biển, đảo Tổ quốc, nhất là các đảo xa đất liền và ở những vùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt" - Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh.

Đa dạng hoạt động, hình thức kết hợp

Tuy đạt được những kết quả to lớn nhưng theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, qua thực tiễn hoạt động còn một số bất cập. Để khắc phục, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề xuất cần tập trung giao cho Bệnh viện Quân y 175 xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng, phát huy hiệu quả sân bay trực thăng thành sân bay lưỡng dụng phục vụ an ninh - quốc phòng và dân sinh. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức kết hợp, đầu tư nguồn lực (nhân lực và vật lực, tài chính, kể cả các hình thức xã hội hóa) có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, nhằm phát huy được sức mạnh của hệ thống y tế cả nước, trong đó lực lượng quân dân y làm nòng cốt, trong việc bảo đảm cấp cứu, vận chuyển trên biển, đảo, đặc biệt là khu vực Trường Sa, nhà giàn DK và vùng biển, đảo xa bờ.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết nước ta có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo với hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do vậy phát triển mạng lưới y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong khi nguồn lực đầu tư nhà nước cho bảo đảm y tế vùng biển, đảo còn hạn hẹp thì mô hình y tế kết hợp quân - dân là giải pháp hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ông nói sau 30 năm triển khai, chương trình kết hợp quân dân y đã đạt những thành tựu quan trọng, không chỉ góp phần giữ vững và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và bộ đội mà còn là chủ trương đúng đắn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với quân và dân thực hiện công tác dân vận, củng cố vững chắc nguồn lực, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y trên biển, đảo trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay; biểu dương những điển hình tiên tiến trong chương trình kết hợp quân dân y. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vấn đề mới là hoạt động quân dân y phải hướng tới nhiều hoạt động hiệu quả hơn nữa đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh gắn với lĩnh vực y tế, nhất là công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phối hợp diễn tập, hoạt động nhân đạo.