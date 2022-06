Đến sáng 1-6, việc làm sạch dữ liệu và cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân đã được xác thực dữ liệu tiêm chủng như yêu cầu của Bộ Y tế đã không hoàn thành theo kế hoạch.



Chậm tiến độ cấp hộ chiếu vắc-xin

Anh Nguyễn Văn H. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết anh đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19 từ tháng 4, thông tin về mũi tiêm, ngày tiêm đã được cập nhật trên 2 ứng dụng PC-Covid và Sức khỏe điện tử nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hộ chiếu vắc-xin. "Tôi tiêm 3 mũi vắc-xin ở hai nơi, 2 mũi đầu ở địa phương còn mũi thứ 3 tôi tiêm ở Hà Nội. Tôi có kiểm tra thông tin thì tất cả chính xác nhưng đến nay vẫn chưa có hộ chiếu vắc-xin. Sắp tới, tôi có chuyến công tác ở nước ngoài nên đến y tế phường để hỏi, thế nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là đợi kiểm tra lại" - anh H. nói.

Lãnh đạo một địa phương cho biết hơn 300.000 người của tỉnh này đã có hộ chiếu vắc-xin và hơn 870.000 người đủ điều kiện được cấp hộ chiếu vắc-xin. Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 273.000 hồ sơ tiêm chủng của người dân chưa hợp lệ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Các cơ sở tiêm chủng đang phối hợp lực lượng công an và các địa phương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ "làm sạch" dữ liệu để người dân sớm được cấp hộ chiếu vắc-xin.

Có 28 triệu người đã được cấp hộ chiếu vắc-xin Ảnh: TẤN THẠNH

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) cho biết sau hơn 1,5 tháng triển khai, Bộ Y tế đã cấp được trên 28 triệu hộ chiếu vắc-xin cho người dân, còn khoảng 35 triệu trường hợp vẫn tiếp tục chờ. Cách đây ít ngày, sau hơn 1 tháng triển khai công tác "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin, Bộ Y tế đánh giá công tác triển khai còn chậm, không bảo đảm tiến độ đề ra. Nguyên nhân do các địa phương chưa huy động các lực lượng khác hỗ trợ ngành y tế; người dân khi tiêm chủng khai thông tin chưa đầy đủ, chính xác nên khó khăn trong việc xác minh; hệ thống ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin hoạt động chưa ổn định.

Theo đại diện Bộ Y tế, việc "làm sạch" dữ liệu thông tin tiêm chủng đã được bộ này liên tục đôn đốc các địa phương. Trong tháng 5 vừa qua, bộ cũng nhiều lần yêu cầu các địa phương tăng tốc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng và hoàn thành trước ngày 1-6. "Tuy nhiên, có thể do lực lượng cơ sở mỏng nên việc xác thực thông tin còn chậm trễ. Việc chậm cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân là do các cơ sở tiêm chủng chưa ký số" - đại diện Cục Công nghệ thông tin chia sẻ.

Vẫn phải chờ

Về việc chậm trễ trong cấp hộ chiếu vắc-xin, đại diện một trạm y tế tại Hà Nội cho biết y tế phường đã triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin ngay khi Bộ Y tế có chỉ đạo. Theo quy trình, dữ liệu tiêm chủng được trạm chuyển cho công an địa phương để rà soát, "làm sạch". Sau khi công an "làm sạch" dữ liệu y tế và chuyển dữ liệu trở lại, trạm y tế mới có thể nhập dữ liệu lên hệ thống để cấp hộ chiếu vắc-xin. "Chúng tôi cũng nhiều lần trao đổi với công an địa phương nhưng nhận được phản hồi rằng thời điểm này họ cũng đang quá tải với công việc cấp mã định danh cá nhân, đồng bộ thông tin với căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ BHYT... trong khi nhân lực có hạn nên chưa thể xác thực thông tin tiêm chủng" - một đại diện y tế phường cho biết.

Theo ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin - hộ chiếu vắc-xin điện tử là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân và sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành. Khi khai báo nhập cảnh, người nhập cảnh sẽ được quét mã QR cá nhân, trên đây sẽ hiển thị đầy đủ thông tin hợp pháp về tình trạng tiêm chủng của người nhập cảnh. Hiện nay, hộ chiếu vắc-xin điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-Covid. Người dân có thể truy cập ứng dụng này, vào mục hộ chiếu vắc-xin hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, hộ chiếu vắc-xin sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.