Chiều 15-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố thông tin dịch tễ 4 ca bệnh mà Bộ Y tế vừa ghi nhận tại tỉnh này vào chiều cùng ngày.



1. Trường hợp 1

BN 931 (nam, SN 1954, ngụ đường Ngô Quyền, phường Minh An, thành phố Hội An). BN hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm con trai: P.T (1984), cháu nội: P.M.H (2006), con dâu: H.T.Q (1985).

Từ ngày 23-4 đến 13-5, BN nhập viện điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, BV Đà Nẵng. Ngày 29-5, BN đến khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Từ đầu tháng 7 đến 14-8, BN buổi sáng có đạp xe tập thể dục, sau đó ở nhà giữ cháu ngoại P.V.L (2013), P.V.T (2015) , chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và một số người đến thăm: P.T.T (1993, Nguyễn Hoàng - An Hội), P.V.Q (1989, Nguyễn Hoàng - An Hội), N.T.L.E (1953, Lưu Quý Kỳ - An Hội), N.L ( 1947, Ngô Quyền - An Hội), V.V.T (1977, Nguyễn Hoàng – An Hội), N.C ( 1965, Nguyễn Hoàng – An Hội), Đ.V.T ( 1980, Nguyễn Hoàng – An Hội).

Từ 31-7, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội - Minh An. Ngày 10-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14-8. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tiền sử mổ tim tháng 5-2020, ung thư đại tràng di căn phổi.

2. Trường hợp 2

BN 932 (nam; SN 2006, ngụ cùng địa chỉ trên). Bệnh nhân hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố: P.T (1984), mẹ: H.T.Q (1984), ông nội: P.C (1954, BN 931).

Từ ngày 15 đến 25-7, BN có chơi bóng đá (1 buổi tối) tại sân bóng đá Thủy Lợi cùng nhóm bạn: N.S (2005, Nguyễn Hoàng- An Hội), T.T.M ( 1969,Nguyễn Hoàng- An Hội) - mẹ S; H.T.Đ ( 1988, Lưu Quý Kỳ- An Hội)- chị S , T.V.T ( 2006, Ngô Quyền - An Hội), T.M.P ( 2005, Ngô Quyền - An Hội), L.T.H ( 2007,Châu Thượng Văn - An Hội), T.T ( 2003, Nguyễn Hoàng - An Hội), P.C ( 2001, Lưu Quý Kỳ -An Hội), T.V.H.H ( đ/c: Ngô Quyền -An Hội), T.D.K (2005, Nguyễn Hoàng -An Hội), N.V.H ( 2007, Nguyễn Hoàng- An Hội), Đ.T.L (2005, Nguyễn Phúc Tần - An Hội), P.V.T.H (2005), N.Q.G.T ( 2009,Lưu Quý Kỳ), T.V.G.B ( 2009, KPT An Hội – Minh An.

Từ ngày 31-7, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội, Minh An. Từ ngày 31-7 đến 13-8, BN mỗi ngày gặp bạn bè khoảng từ 13 giờ đến 17 giờ. Ngày 10-8, BN buổi sáng đi bộ tập thể dục với bố khu vực gần nhà. Ngày 12-8, BN buổi chiều đi bộ tập thể dục với bạn gồm: N.V.H (2007), Đ.T.L (2005), P.V.T.H (2005), đều thuộc khu PT An Hội - Minh An. Ngày 10-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14-8. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

3. Trường hợp 3

BN 933 (nữ; SN 1985, cùng địa chỉ trên). BN hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố chồng: P.C (1954, BN 931), con P.M.H (2006, BN932), chồng: P.T (1984).

Cuối tháng 6, BN có ra chăm cô P.T.T (Bến Trễ - Cẩm Hà) tại khoa Ngoại Thần Kinh, BV Đà Nẵng 2 lần (không nhớ rõ ngày), mỗi lần một ngày đêm. Ngày 24-7, BN cùng chồng ra BV Đà Nẵng thăm bệnh nhưng đến cổng thì không vào được (do không có thẻ thăm bệnh), trong suốt quá trình có đeo khẩu trang. Buổi tối, BN có bán hàng tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng (đeo khẩu trang).

Từ ngày 25 đến 31-7, BN ở nhà, không buôn bán, có đi chợ Cẩm Phô (chợ Viên Giác) 2 - 3 ngày/lần (tầm 9-10 giờ), khi đi có đeo khẩu trang. Từ ngày 31-7, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội. Từ ngày 31-7 đến ngày 14-8, BN ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, buổi tối thỉnh thoảng có đạp xe đạp tập thể dục (có đeo khẩu trang), có đến nhà và nói chuyện cùng vài người bạn : P.T.L (1984, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (2005, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (2001, Nguyễn Hoàng, An Hội), Đ.T.A (1984, Ngô Quyền, An Hội), N.V.T (1983, Ngô Quyền, An Hội).

Ngày 10-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14-8. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

4. Trường hợp 4

BN 934 (nữ; SN 1985; ngụ đường Phan Đăng Lưu, khối Tân Lập, Tân An, TP Hội An). Nghề nghiệp: Giáo viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung. Bệnh nhân là con của BN 774, mẹ của BN 842. BN sống cùng gia đình tại nhà riêng đường Phan Đăng Lưu gồm chồng N.T.P (1985) và con là BN 842.

Từ ngày 17 đến 21-7, BN chủ yếu di chuyển từ nhà riêng đến nơi làm việc là Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung và chăm sóc mẹ tại phòng 718, Khoa Nội Thần Kinh – Huyết học, BV Đà Nẵng. Tại nơi làm việc, BN chung phòng với 4 đồng nghiệp gồm N.T.X (Cẩm Hà), A.T.H ( Tân An), L.T.O ( Tân An) và L.T.M.L (Cẩm Hà), phòng làm rộng 35 m2, mỗi người ngồi cách nhau khoảng 2 m, ít nói chuyện (do bận nhiều việc). Ngoài ra, còn tiếp xúc với 3 đồng nghiệp khác là N.T.T.H (Cẩm Châu), L.T.K.N (Cẩm Thanh), V.T.S (Duy Xuyên), chị M.T.K.L (Cẩm Hà).

Ngày 22-7, BN làm lễ tân tại Hội thảo của trường, không đeo khẩu trang (khoảng 30 phút từ 7 giờ 30 đến 8 giờ), không nói chuyện với ai. Những người cùng làm lễ tân hôm đó là: L.T.O (Tân An), A.T.H (Tân An), N (Cẩm Thanh).

Ngày 23-7, BN đưa BN 774 xuất viện, về nhà tại Phạm Ngọc Thạch, Tân An; buổi tối vào phòng riêng BN 774 nói chuyện lâu. Sáng 24-7, BN ra làm thủ tục xuất viện cho BN 774 tại BV Đà Nẵng (chồng đưa đi bằng ô tô, xong việc đi về bằng xe máy, xe gửi tại bãi xe bệnh viện), trưa ăn cơm tại nhà Phạm Ngọc Thạch, có bố N.Q, mẹ (BN 774), anh trai N.T.H, chị dâu T.T.T.D, cháu N.T.K và con là BN 842. Lúc 17 giờ cùng ngày, BN đưa con đi học bóng rổ tại trường Lương Thế Vinh rồi về nhà.

Ngày 25-7, BN buổi sáng ở nhà; 15 giờ chiều cùng ngày, BN đến lưu trú tại Ann Reatreat, Thoại Ngọc Hầu cùng với 3 gia đình bạn, ở cùng phòng với 3 người: T.H (Cẩm Châu), K.N (Cẩm Thanh), T.S (Duy Xuyên) (tất cả đã được cách tập trung). Buổi tối, cả nhóm ăn tối tại nhà hàng Sea Village - biển An Bàng.

Ngày 26-7, BN ăn sáng tại nhà hàng khu Ann Reatreat, 10 giờ BN rời khách sạn về nhà, mệt mỏi, không khỏe, sốt 39 độ C. Sau đó BN chỉ ở nhà không đi đâu. Sáng 27-7, BN đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Tân An. Sáng 29-7, BN đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hội An (chụp phim phổi, xét nghiệm máu…) rồi về nhà.

Từ ngày 1 đến 6-8, BN tự cách ly tại nhà. Ngày 7-8, BN được lấy mẫu lần 1 và cách ly tập trung tại Trường Điện, ngày 9-7, có kết quả âm tính. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu lần 2, ngày 14-8 có kết quả dương tính. Hiện tại sức khỏe bình thường, ho nhẹ, không sốt.