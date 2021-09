Ngày 5-9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (2-9 đến 5-9) đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 24 người, bị thương 39 người. So với 4 ngày cùng kỳ năm 2020, các chỉ số trên lần lượt giảm 53,6%; 56,3% và 62,5%. Toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.



Một công nhân môi trường ở Hà Nội bị xe máy tông trọng thương khi làm việc

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 10.886 trường hợp vi phạm (giảm 39,1% so với cùng kỳ); phạt tiền 7,413 tỉ đồng; tạm giữ 51 ôtô, 1.388 xe máy; tước 511 bằng lái. Trong số này, 244 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Chỉ tính riêng trên các tuyến cao tốc thuộc Cục CSGT giám sát đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm, phạt tiền 86 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 14 người, gửi thông báo vi phạm 151 trường hợp.

Theo Cục CSGT, tình hình tai nạn giảm mạnh do hàng chục địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 để chống dịch, trong đó có các đầu mối giao thông trọng điểm, lưu lượng cao như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương…

Trong tháng 8, có 509 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm chết 256 người, bị thương 342 người. So với cùng kỳ năm 2020, các chỉ số trên lần lượt giảm 59,25%, 56,16% và 63,85%. Do nhiều địa phương áp dụng chỉ thị 1, có những địa phương lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm rõ rệt, thậm chí giảm tới 70-90% so với thời gian trước khi giãn các.

Thời gian tới, CSGT cả nước sẽ tăng cường lực lượng phối hợp với các địa phương thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các xe thuộc luồng xanh vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa.