Thanh Hóa xử phạt gần 1,5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 3-5 cho biết trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, do các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, kế hoạch công tác, nên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, ùn tắc giao thông kéo dài...

Lực lượng CSGT Thanh Hóa lập biên bản xử phạt người vi phạm giao thông

Tính đến 12 giờ ngày 3-5, trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật, trong đó có 7 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại khoảng 140 triệu đồng; 6 vụ cố ý gây thương tích làm 6 người bị thương; 1 vụ cướp giật tài sản; 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ 15 đối tượng phạm tội.

Cũng trong thời gian nghỉ lễ, Thanh Hóa xảy ra 10 vụ TNGT làm chết 7 người và bị thương 7 người.

Đáng chú lý, có 839 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã bị lực lượng CSGT, Cảnh sát Cơ động, trật tự lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 1,5 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp (trong đó có 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Tin-ảnh: Thanh Tuấn