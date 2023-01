Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong ngày 23-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 13 người bị thương, so với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 1 vụ, tăng 2 người bị thương, số người chết không tăng không giảm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 12 người bị thương. Đường sắt không xảy ra tai nạn. đường thủy nội địa: xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương

Như vậy, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 đến 23-1), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người và 61 người bị thương. So với cùng kỳ 4 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 5 vụ, giảm 3 người chết và tăng 16 người bị thương.

Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an các địa phương đã phát hiện 1.683 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 3 tỉ 451 triệu đồng, tạm giữ 47 ôtô, 932 xe mô tô và 2 phương tiện khác; tước 309 Giấy phép lái xe các loại. Trong đó phát hiện, xử lý 646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần phát hiện và xử lý tăng 588 trường hợp), 85 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp vi phạm ma tuý.

Trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá trong ngày mùng 2 Tết, cũng như trong 4 ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mặc dù số vụ và số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên số người bị thương lại tăng cao (tăng 18,2% trong ngày mùng 2 Tết và tăng 35,6% trong 4 ngày nghỉ đầu tiên).

Tình hình giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được đảm bảo tốt; tình hình an ninh, trật tự tại các bến, nhà ga, cảng hàng không trên các tuyến vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì tốt