Chiều nay 4-9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện hơn 40.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng, tước hơn hơn 6.000 giấy phép lái xe. Bên canh đó, CSGT cũng đã lập biên bản xử phạt hơn 8.800 tài xế uống rượu bia vẫn lái xe tham gia giao thông.



Vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 5 người khác bị thương ở Nghệ An hôm 3-9 - Ảnh: Đ.Ng.

Theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra vụ 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Cục CSGT cho biết do dịp nghỉ lễ người dân về quê đông, đi du lịch và ngược lại nên tại Hà Nội, TP HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, có xảy ra tình trạng ùn ứ, xe di chuyển chậm.

Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tại một số khu vực cửa ngõ và bến xe xảy ra tình trạng ùn ứ. Riêng tại đường vành đai 3 trên cao, lượng xe tăng đột biến do người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ. Theo đó, CSGT đã triển khai các phương án điều tiết, đến đêm cùng ngày tình hình giao thông trở lại bình thường.

Từ chiều hôm qua đến trưa nay 4-9, lượng xe một số tuyến cửa ngõ và nội đô TP gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương về Hà Nội. Đường vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng xe mỗi lúc một nhiều hơn. Do tình trạng giao thông ùn ứ, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã yêu cầu xả trạm nút giao Thường Tín để giảm tải lưu lượng xe tham gia giao thông trên toàn tuyến.

Tại TP HCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm đi các địa phương liên quan tình hình giao thông tương đối ổn định, có thời điểm tăng cao nhưng chỉ đột biến, không xảy ra ùn tắc giao thông. Các cửa ngõ đi miền Tây, miền Đông… lưu lượng xe tham gia giao thông bình thường.

Tại khu vực Cầu Rạch Miễu một số thời điểm xe đông nên phòng CSGT Công an Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng và yêu cầu trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm 2 lần.